Genshin Impact 2.6 ha una data di uscita ufficiale, ed è vicinissima

L’attesa dei fan per l’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact è davvero molto alta, ma a quanto pare ormai manca davvero poco al debutto del nuovo e importante update.

Il titolo prodotto e sviluppato da miHoYo e ispirato (in parte) a Zelda Breath of the Wild sta infatti per proporre ai giocatori nuovi contenuti di un certo livello.

Difatti, dopo che giorni fa è stata confermata la prima data dell’evento dedicato all’update 2.6, è ora il turno della data di uscita vera e propria, che a quanto pare è davvero molto vicina.

Come riportato anche da Siliconera, Genshin Impact 2.6 arriverà infatti già alla fine del mese di marzo di quest’anno.

Zephyr of the Violet Garden sarà infatti lanciato il 30 marzo 2022, giorno da segnare in rosso sul calendario per tutti fan di Genshin Impact.

Come previsto, il nuovo update porterà Ayato all’interno del free-to-play come personaggio giocabile. Questo sta a s significare anche il debutto dell’area Chasm a Liyue.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia con un breve teaser.

Nel frattempo, i banner delle repliche di Raiden Shogun e Kokomi sono entrambi disponibili fino al 29 marzo 2022. Anche l’evento Three Realms Gateway Offering terminerà il 30 marzo 2022, poco prima della data di rilascio di Genshin Impact 2.6.

Senza dimenticare anche alcuni eventi minori in corso nella versione 2.5, come quello noto con il nome di Of Drink-a-Dreaming, disponibile fino al 21 marzo, oltre alla possibilità di partecipare a Hyakunin Ikki e Overflowing Mastery fino al 28 marzo.

Ricordiamo anche che, tra le novità più attese dalla community, c’è anche il possibile arrivo della lingua italiana nel gioco.

In attesa di provare con mano il prossimo update, sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo (e sono splendidi).