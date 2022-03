Genshin Impact vi regala Primogens gratis (ma dovrete essere artistici)

L’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact è ormai davvero molto vicino, coi fan ormai pronti a partire per una nuova e intrigante avventura.

Il free-to-play prodotto e sviluppato da miHoYo e ispirato anche a big come Zelda Breath of the Wild sta per proporre ai giocatori nuovi contenuti e personaggi.

Genshin Impact 2.6 arriverà infatti già alla fine del mese di marzo di quest’anno, sebbene le sorprese per gli utenti non sono certo finite qui.

Come riportato anche da Siliconera, i giocatori possono ora provare a mettere mano a tante Primogens gratis, ma solo se riveleranno essere degli ottimi artisti.

miHoYo ha deciso di dare il via a un altro concorso artistico Genshin Impact, questa volta dedicato Venti. Il contest rimarrà aperto fino al 3 aprile prossimo, mentre i vincitori saranno annunciati il 25 dello stesso mese.

Un totale di 19 vincitori sarà selezionato tra i vari concorrenti, mentre le ricompense includeranno Primogems gratuite e merchandise di Genshin Impact.

Come nei precedenti concorsi d’arte, i partecipanti dovranno utilizzare hashtag a tema quando pubblicheranno le loro proposte su Instagram, Facebook o Twitter, oltre ad aver compilato un modulo specifico.

Ci sono un totale di quattro categorie riguardanti i vincitori del concorso artistico Genshin Impact Venti e sono le seguenti:

Primo premio (1 vincitore) – 3.000 Primogems

Secondo premio (3 vincitori) – 1.000 Primogems

Terzo premio (5 vincitori) – 500 Primogems

Premio fortunato (10 vincitori) – premi in merchandising Genshin Impact del valore di 20 dollari

I precedenti concorsi artistici hanno visto protagonisti personaggi come Raiden Shogun, Sangonomiya Kokomi, Zhongli e Ganyu, anche con premi in danaro. Se volete provare a partecipare, cliccate qui.

Restando in tema, tra le novità più attese dalla community, c’è anche il possibile arrivo della lingua italiana nel gioco.

Ma non solo: in attesa di tutte le novità, da poco sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo.