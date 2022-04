Genshin Impact 2.6 si scusa dopo le polemiche: rollback e Primogems gratis

Uno dei cambiamenti implementati con l’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact non è stato recepito molto bene dalla community, rimasta letteralmente infuriata per i cambiamenti adottati per un amato personaggio.

Si tratta di Yae Miko, una delle ultime aggiunte introdotte nel free-to-play paragonato a Breath of the Wild prima del lancio: la nuova versione, nell’idea degli sviluppatori, avrebbe dovuto potenziare una delle sue abilità.

Prima dell’arrivo della nuova versione, la sua abilità danneggiava infatti nemici casuali: l’effetto non era però quello inizialmente previsto, motivo per il quale miHoYo aveva anticipato l’intenzione di cambiare l’effetto e migliorarlo.

Per fare questo, è stato deciso di modificare la meccanica e fare in modo che danneggiasse solo i nemici più vicini: tuttavia, il cambiamento non è stato digerito dai fan a causa dei problemi che questo le ha causato.

I fan non hanno infatti perso tempo a sottolineare come quello di Yae Miko sia stato un vero e proprio primo nerf: questi cambiamenti vengono spesso scoraggiati nei giochi free-to-play, visto che sono spesso in ballo anche soldi reali, e i fan non hanno perso tempo per chiedere rimborsi.

Gli sviluppatori hanno preso la vicenda seriamente, al punto da annunciare un rollback per il personaggio e di fare le proprie scuse alla community sul proprio blog ufficiale:

«Abbiamo analizzato i dati di combattimento e monitorato i feedback dei Traveler da quando le modifiche alle meccaniche di puntamento di Yae Miko sono andate live. Vogliamo esprimervi le nostre più sincere scuse per il disagio che questo cambiamento vi ha causato. Basandoci sulle analisi dei dati di combattimenti dal server in congiunzione con i feedback dei giocatori, abbiamo compreso di non aver tenuto in considerazione gli effetti di questa modifica su ogni possibile scenario durante test e verifica».

miHoYo ha poi continuato sottolineando che da adesso in avanti farà più attenzione durante le fasi di test e che continuerà a tenere in forte considerazione i feedback dei giocatori, promettendo allo stesso tempo che un fix delle meccaniche di puntamento continua a essere una priorità per il team.

Il 6 aprile arriverà ufficialmente il rollback per Yae Miko, la cui abilità tornerà esattamente quella precedente alla versione 2.6: per scusarsi del disagio, tutti i giocatori che avranno raggiunto l’Adventure Rank 5 durante tale giornata riceveranno anche 100 Primogems gratis, entro le prime 5 ore da quando il rollback avrà effetto.

Il bonus gratuito resterà disponibile per soli 30 giorni, dunque gli utenti interessati dovranno ricordarsi di riscattare il nuovo regalo il prima possibile: anche i fan di Yae Miko potranno essere soddisfatti per essere stati ascoltati dagli sviluppatori.

A proposito di regali, segnaliamo che in questi giorni potrete riscattare altre 60 Primogems gratuite utilizzando un codice esclusivo.