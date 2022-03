Genshin Impact 2.6 non è andato come previsto (e i fan sono infuriati)

Da poche ore è stato reso ufficialmente disponibile l’atteso aggiornamento 2.6 di Genshin Impact, che ha portato con sé una nuova ondata di grandi novità per tutti gli utenti.

Il free-to-play paragonato spesso a The Legend of Zelda Breath of the Wild ha infatti deciso di introdurre novità importanti non solo per il mondo di gioco realizzato da miHoYo, ma anche per uno dei suoi personaggi più amati.

Ricordiamo che l’aggiornamento ha introdotto l’area Chasm e il nuovo personaggio giocabile Ayato, ma un leak aveva anticipato anche cambiamenti significativi per un’altra eroina del titolo.

Si tratta di Yae Miko, che con la versione 2.6 di Genshin Impact avrebbe dovuto vedere migliorata notevolmente una delle sue abilità principali, almeno secondo le intenzioni degli sviluppatori.

Purtroppo per i fan, le cose non sembrano essere andate esattamente così: come riportato da Game Rant, i cambiamenti promessi sono stati effettivamente implementati, ma sembra che questo abbia creato più problemi del previsto.

Adesso i totem evocati da Yae Miko possono effettivamente colpire solo i nemici più vicini, ma questo comporta un altro problema: se l’avversario in questione possiede uno scudo in grado di proteggerlo, i danni saranno nulli.

Questo significa che i cambiamenti alla sua abilità sono considerabili un vero e proprio nerf: adesso infatti i giocatori sono costretti a gestire manualmente i nemici con le maggiori difese per poter usufruire al meglio di questa abilità.

Secondo i fan, questa è la prima volta che miHoYo ha deciso di nerfare un personaggio di Genshin Impact, che fosse o meno quella la loro intenzione.

Di conseguenza, la community sta manifestando in queste ore tutta la propria frustrazione: i nerf sono infatti estremamente rari nei free-to-play, dato che le valute per poter evocare i nuovi personaggi possono essere ottenute anche con soldi veri.

Si stanno così moltiplicando online le richieste di rimborsi o di Primogems gratis per compensare l’accaduto: vedremo se miHoYo intenderà reagire alle polemiche in rete con i prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, se non le avete già recuperate, ricordiamo che potrete consolarvi con 300 Primogems gratuite come compensazione per la manutenzione dell’update 2.6.