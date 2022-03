Genshin Impact 2.6 si prepara a migliorare uno dei personaggi più amati

L’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact è ormai sempre più vicino e come ogni grande aggiornamento del free-to-play di miHoYo porterà con sé tante attese novità tutte da scoprire.

Una delle novità più grandi nell’avventura free-to-play, paragonata spesso in occasione del lancio a The Legend of Zelda Breath of the Wild, introdotte nell’ultimo update è stata Yae Miko, una delle protagoniste più amate che è diventata finalmente giocabile.

Al momento si tratta però di un personaggio molto difficile da usare, a causa di un problema con una delle sue skill principali, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra guida dedicata a Yae Miko.

Fortunatamente, secondo quanto riportato da DualShockers, sono emersi leak dal gameplay della versione 2.6 beta che hanno anticipato un imminente fix in arrivo, che renderà questo amato personaggio molto più facile da selezionare.

Il problema in questione riguarda la sua skill Sesshou Sakura, una torretta che infligge danni Electro, in teoria, solo ai nemici che si troveranno più vicini a esse.

Tuttavia, utilizzare questa abilità in Genshin Impact al momento servirà unicamente ad attaccare nemici selezionati a caso, rendendo dunque l’uso strategico dell’abilità di Yae Miko molto più difficoltoso, dato che potrebbe perfino colpire quei mostri che possiedono l’immunità a tali danni.

Tramite i leak del beta test apprendiamo però che la versione 2.6 dovrebbe finalmente sistemare questo fastidioso problema: dal prossimo aggiornamento, a meno di ulteriori cambiamenti improvvisi, Sesshou Sakura sarà in grado di attaccare solo i mostri più vicini.

I fan di Yae Miko potranno dunque attendere con entusiasmo il prossimo imminente aggiornamento di Genshin Impact: la novità non è stata però ancora annunciata ufficialmente, dunque per il momento vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che le prossime novità potrebbero essere svelate il 18 marzo in un nuovo evento livestream, anche se miHoYo non ha ancora ufficialmente confermato la notizia.

Nei file di gioco sono inoltre spuntati riferimenti alla lingua italiana: presto potrebbe arrivare una localizzazione anche per il nostro territorio.