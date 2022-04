Genshin Impact fa un bel regalo gratis a tutti i giocatori, perché sì

Il lancio della versione 2.6 di Genshin Impact è arrivato, nonostante i fan siano rimasti parzialmente delusi da questo nuovo aggiornamento.

Il gioco ispirato anche a titoli come Zelda Breath of the Wild continua a proporre update come se piovesse, cosa questa particolarmente gradita.

Se ora come ora si stanno moltiplicando online le richieste di rimborsi per compensare alcuni problemi, il team miHoYo ha ora deciso di fare un gradito regalo ai giocatori.

Dopo le anticipazioni della versione 2.7, gli sviluppatori hanno deciso di offrire un bel po’ di Primogens gratis, disponibili da ora.

Poco sotto è possibile infatti trovare un codice riscattabile che vi permetterà di ottenere 60 Primogems gratuite.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di regali messi a disposizione dell’utenza da parte di miHoYo, testimonando la volontà dello sviluppatore cinese di non fermarsi.

Poco sotto, quindi, trovate il codice riscattabile da inserire prima di subito:

MS7C3SV8DMZH – 60 Primogems, 5 unità di Adventurer’s Experience

Riscattare la ricompensa è davvero molto facile e veloce: vi basterà entrare nel gioco e accedere nelle ‘Impostazioni’ dal consueto menu di Paimon.

Una volta dentro, vi basterà cliccare sulla voce ‘Account e successivamente cliccare su ‘Riscatta Codice/Redeem Code’ per avanzare con il procedimento.

Una volta inserito il codice che trovate poco sopra il regalo arriverà rapidamente nella vostra casella di posta, pronto per essere utilizzato dal vostro eroe personale.

Restando in tema, avete letto che il roster di Genshin Impact diventa ancora più imponente con Yelan e Kuki, i nuovi personaggi svelati da poco?

Ricordiamo che potrete consolarvi con 300 Primogems gratuite come compensazione per la manutenzione dell’update 2.6.

Infine, da poche settimane sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo, davvero molto belle.