Genshin Impact 2.5 presenta Yae Miko e premia i giocatori con bonus gratis

Tutti i giocatori di Genshin Impact sono ormai coscienti che con la versione 2.5 ormai alle porte riceveranno un bel po’ di contenuti, anche gratis.

Il free-to-play sviluppato miHoYo che strizza l’occhio anche a Breath of the Wild non sembra infatti volersi fermare, dando modo agli utenti di approfittare di bonus ed extra di vario tipo.

Proprio di recente, alcuni giocatori di Genshin Impact hanno ricevuto mail che permettevano loro di raccogliere doppie ricompense come parte degli eventi ‘Flowing Lights and Colors’.

Senza contare che lo sviluppatore ha anche offerto un bel po’ di Primogens gratis, a cui ora si aggiunge un altro regalino (anzi, più di uno) che farà felici i fan.

Come riportato da Siliconera, con l’apparizione di Yae Miko in Genshin Impact, miHoYo ha creato uno speciale evento web che si concentra sugli aspetti decisamenge più mondani della sua vita.

Chiamato ‘Kitsune’s Leisurely Stroll Around Hanamizaka’, questi premierà i giocatori con Mora, Primogems e vari materiali di aggiornamento gratuiti.

I giocatori potranno anche ricevere un esclusivo wallpaper di Yae Miko proprio completando questo evento web dedicato interamente a Genshin Impact 2.5.

Più nello specifico, l’evento web si concentra su Yae mentre cammina attraverso Inazuma: i giocatori saranno chiamati a fermarsi in varie bancarelle, interagendo con i personaggi durante la passeggiata.

Avvicinandosi a una bancarella o a un NPC, i giocatori avranno diverse opzioni da selezionare: una volta scelta una delle opzioni, i giocatori riceveranno la loro ricompensa.

Tuttavia, per ricevere Primogems, i giocatori dovranno condividere la loro risposta sui social: questo garantirà agli utenti 20 Primogems e un frammento di ametista Vajrada ogni volta che condivideranno la loro risposta.

Tuttavia, i giocatori potranno ricevere solo fino a 40 Primogema e due frammenti di ametista Vajrada. Dopo aver completato l’evento web Genshin Impact, i giocatori dovranno aggiornare la pagina per ricevere lo sfondo di Yae Miko.

Per non farvi trovare impreparati dal rilascio della versione 2.5 del gioco, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra ricca guida su come giocare al meglio il free-to-play in questione.

Infine, non perdetevi neppure la sedia da gaming ufficiale del gioco, in grado di offrivi tante Primogems gratuite aggiuntive.