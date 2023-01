GeForce Now e Amazon Luna in prova gratis per “saccheggiare” Stadia

Stadia è storia, ormai, e come era lecito aspettarsi c’è chi sta tentando di racimolare utenza in questa occasione: GeForce Now e Amazon Luna.

Il servizio di streaming non era partito granché bene in ogni caso, ma aveva avuto un ritorno di fiamma con Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), visto che la piattaforma di Google era il modo migliore per giocarlo senza spendere una fortuna in un PC da gaming di alta fascia.

Non che Amazon Luna abbia mai brillato, ad essere onesti, perché anche lo streaming videoludico di casa Amazon ha perso anche numerosi giochi.

GeForce Now è invece molto gettonato e amato e, anzi, guadagna giochi ed amplia sempre più il suo catalogo.

E, con un certo tempismo, i due servizi stanno cercando di andare a saccheggiare l’utenza di Google Stadia con delle offerte interessanti.

Come riporta Onmsft, infatti, sia GeForce Now che Amazon Luna hano deciso di mettere i loro servizi in prova gratis per un periodo limitato.

I titolari di un account Ubisoft dovrebbero ricevere un’e-mail con una prova gratuita di un mese per l’abbonamento a GeForce Now Priority, che offre streaming in 1080p a 60 fps, ray-tracing nei giochi che lo prevedono e sessioni di gioco fino a sei ore.

Just got this email from what looks like @Ubisoft about 1 month free GeForceNOW.

Is this real or some scammers messing about again? @UbisoftSupport pic.twitter.com/AOjBa29Mmi

— LarZen (@_LarZen_) January 24, 2023