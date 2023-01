A 24 ore dalla morte di Google Stadia c’è (almeno) una nuova, bella notizia

Google Stadia sarà ufficialmente il passato dei videogiochi a partire dal 18 gennaio, ovvero domani. Se non altro è stato confermato che potreste non dover buttare via il controller.

Il servizio di streaming non era partito granché bene in ogni caso, ma aveva avuto un ritorno di fiamma con Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), visto che la piattaforma di Google era il modo migliore per giocarlo senza spendere una fortuna in un PC da gaming di alta fascia.

Ma il colpo di reni non è bastato per dare la possibilità a Google di calare definitivamente la scure sul suo avveniristico progetto, con una notizia che fu una doccia fredda.

Talmente tanto che alcuni sviluppatori scoprirono la cosa nello stesso momento in cui la scoprì tutto il mondo, a sorpresa.

Se non altro, come era stato già preannunciato da Google in maniera non troppo chiara, adesso è arrivata la conferma di un tool per poter riutilizzare il controller bluetooth di Stadia.

La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali di Big G, che ha diffuso anche le modalità con cui potrete “reinvestire” il pad.

Stadians, you can now update your Stadia Controller’s firmware to enable Bluetooth Low Energy connections. Find the update tool here: https://t.co/o0iU2x0NsV pic.twitter.com/SxzUYJyRrh — Stadia ☁️ (@GoogleStadia) January 17, 2023

Come attivare la modalità Bluetooth sul controller Stadia

Prima di tutto dovrete recarvi nella landing page ufficiale dedicata al controller Bluetooth di Google Stadia: questa.

L’attivazione della modalità Bluetooth comporta il download di un aggiornamento software, che per attivare avrà bisogno di Chrome 108 o versioni successive.

Dopodiché è bene ricordare che l’attivazione è definitiva, e dopo aver attivato la modalità Bluetooth sul controller, non sarà più possibile usare il Wi-Fi su Stadia. Nella modalità Bluetooth sarà sempre possibile giocare collegando un cavo USB.

Il tutto fino al 31 dicembre 2023, termine ultimo per cui sarà possibile attivare la modalità Bluetooth sul controller Stadia.

Sempre parlando si sorprese, per altro, Google ha offerto anche un gioco gratis, nuovo, pochi giorni fa.

Ma ricorderemo anche il servizio di Google per aver generato dei rumor pazzeschi, come la presunta esclusiva di Hideo Kojima che sarebbe stata rifiutata.