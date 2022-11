Amazon Luna non se la sta passando bene, e perde una valanga di giochi gratis

Il servizio Amazon Luna perderà a quanto pare almeno 45 giochi nel mese di dicembre, come risulta dagli elenchi ufficiali del catalogo.

Sono passati poco più di due anni da quando Amazon ha annunciato Luna, ma il servizio è rimasto in bilico da quando l’azienda ha visto un cambio di leadership, meno di un anno dopo la sua incursione nello streaming di giochi.

Da allora, il nuovo amministratore delegato Andy Jassy ha introdotto un taglio dei costi sempre più aggressivo a livello aziendale per contrastare la correzione di mercato post-pandemia.

Si tratta di un’altra triste indicazione del fatto che la piattaforma di streaming di giochi del colosso americano starebbe iniziando a perdere pezzi.

Amazon Luna offre attualmente oltre 300 titoli disponibili attraverso diversi livelli di abbonamento chiamati canali, con decine di giochi confermati in uscita dalla piattaforma nel corso del prossimo mese.

Alcuni di questi sono di fatto offerte indie di nicchia, ma quasi un quarto sono invece veri e propri Tripla A, che male non è.

Sebbene Amazon continui ad aggiungere regolarmente nuovi titoli alla libreria di Luna, il volume degli arrivi mensili è significativamente inferiore rispetto all’epurazione di dicembre, che vanificherà più di un trimestre di sforzi di espansione.

Poco sotto, trovate la lunga lista dei giochi che abbandoneranno il catalogo di Luna a dicembre:

1 dicembre

Tumblestone

Phogs

Chorus

Furi

Ghost of a Tale

Iconoclasts

Rez Infinite

R-Type Dimensions

Steamworld Dig

Victor Vran

8 dicembre

Resident Evil 7

Yakuza Like a Dragon

15 dicembre

Thimbleweed Park

Super Mega Baseball Extra Innings

Super Mega Baseball 3

The Surge 2

Judgment

Myst

22 dicembre

Castlevania Anniversary Collection

Contra Anniversary Collection

The Pillars of the Earth

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Deponia Doomsday

Edna & Harvey: The Breakout

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

23 dicembre

Yakuza Zero

29 dicembre

Blasphemous

Yoku’s Island Express

Yooka-Laylee

Enter the Gungeon

Smite Battlegrounds of the Gods

Olija

Gris

Katana Zero

Disc Room

Samurai Warriors 5

Carrion

Epic Chef

31 dicembre

Dirt Rally 2.0

Dirt 5

Transformers Battlegrounds

Dreamworks Troll Hunters Defenders of Arcadia

DreamWorks Dragons Dawn of New Riders

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure

Adventure Time Pirates of the Enchiridion

Come se non bastasse l’elenco di dicembre dei titoli Luna in uscita non include nemmeno un gioco del principale sostenitore della piattaforma, ossia Ubisoft.

Ricordiamo che pochi mesi fa Google Stadia è arrivata alla fine del suo ciclo vitale, perché il gigante della tecnologia ha dichiarato ufficialmente la fine del servizio.

Se volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.