Era Death Stranding 2 la presunta esclusiva Stadia? Kojima fa chiarezza

Death Stranding 2 è un nome che sta girando ultimamente, e qualcuno lo ha collegato al presunto progetto di Hideo Kojima per Google Stadia.

Il controverso titolo con protagonista Norman Reedus, che trovate anche in edizione perfetta su Amazon, è rimasto bene o male nella memoria di tutti i giocatori.

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di Death Stranding 2 per via di alcuni strani movimenti tra Sony e Kojima Productions.

Speculazioni che sono rimbalzate anche pochi giorni fa, con altrettanti comportamenti strani da parte della dirigenza della casa nipponica.

Ricorderete che, in occasione della chiusura di Google Stadia, era emersa l’indiscrezione secondo cui Hideo Kojima avrebbe discusso della produzione di una esclusiva per la console in streaming.

Proposta rifiutata, stando alle fonti che hanno riportato il rumor, e qualcuno ha pensato che potesse essere addirittura Death Stranding 2.

Stavolta è lo stesso Hideo Kojima a fare chiarezza dal suo podcast nuovo di zecca (tramite Insider Gaming), nella cui ultima puntata parla proprio del sequel del suo titolo di culto.

Nell’ultima puntata di Brain Structure, il podcast in questione, Kojima e Geoff Keighley (che conduce insieme a lui la serie) si sono concentrati su rumor e notizie false.

Tra le quali figura anche il presente Death Stranding 2 in esclusiva Google Stadia, a quanto pare:

«Sono in buoni rapporti con Phil Harrison da molto tempo, sin dall’epoca di Metal Gear quando era in Europa. La voce che Death Stranding, oltretutto un sequel, fosse in lavorazione per diventare un titolo esclusivo per Google, è infondata e il fatto che Phil l’avesse rifiutato è impossibile.»

Kojima ha anche aggiunto che non è sicuro di come queste voci abbiamo cominciato a circolare, seppure lo abbiano divertito in qualche modo.

Nel frattempo il game designer nipponico continua a divertirsi con i suoi teaser, che potrebbero essere realmente Death Stranding 2. Oppure no, chi lo sa.

E in un cortocircuito incredibile, Hideo Kojima è tornato a parlare di… Abandoned.