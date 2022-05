Gears of War, pronta una collection remaster? L’uscita sarebbe vicina

In attesa di novità riguardanti il sesto capitolo della saga, The Coalition e Xbox potrebbero essere pronte al ritorno in grande stile di Gears of War, proponendo una potenziale raccolta completa rimasterizzata.

Secondo le ultime indiscrezioni, il team starebbe infatti preparando per il celebre sparatutto in terza persona un trattamento simile alla Master Chief Collection di Halo (potete trovarla su Xbox Game Pass, ricaricabile comodamente su Amazon), per rilanciare la saga al grande pubblico next-gen.

Già da tempo i fan speravano in un ritorno dei precedenti capitoli della saga, sospettando appena un anno fa che The Coalition stesse anticipando un ritorno di Gears of War 2, poi sfortunatamente smentito.

Il giornalista e insider Nick Baker di Xbox Era ha però lanciato nelle ultime ore una notizia davvero interessante per i fan di casa Microsoft: una «Gears of War Collection» sarebbe infatti in arrivo molto presto (via VGC).

Nell’ultima puntata del suo podcast, Baker ha infatti sottolineato che ci sarebbe un altro franchise Microsoft pronto ad avere lo stesso trattamento di Halo The Master Chief Collection, prevedendo anche un’uscita imminente entro la fine dell’anno.

L’insider ha evidenziato che il franchise in questione fosse previsto tra novembre 2021 e novembre 2022 e sarebbe uno tra Forza, Halo e Gears, ma che ormai «lo hanno capito tutti» di quale si tratta: effettivamente, considerando che lo scorso anno sono già usciti Forza Horizon 5 e Halo Infinite, il riferimento di Baker sembra proprio relativo alla IP di The Coalition.

Al momento non sarebbero chiari tutti i contenuti di questa ipotetica collection, ma se ricevesse davvero un trattamento simile alla Master Chief Collection, potrebbe essere possibile vedere rimasterizzate tutte le campagne di Gears of War fino al quarto capitolo.

Naturalmente vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni, in attesa di conferme ufficiali: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con le ultime notizie.

Al momento sappiamo che gli sviluppatori stanno già lavorando a nuovi progetti in Unreal Engine 5, ma non sappiamo se sarà il sesto capitolo o questa ipotetica collection.

Nel frattempo, c’è ancora tanta attesa per scoprire tutte le novità dietro l’atteso film di Gears of War: chissà che il possibile annuncio non possa essere l’occasione perfetta per lanciare questa misteriosa collection.