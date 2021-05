Gears 6 girerà su Unreal Engine 5, The Coalition lavora a “nuovi progetti”

The Coalition ha fornito un aggiornamento sul proprio sito ufficiale in cui svela di essere passata all’Unreal Engine 5 per i suoi titoli next-gen, che inevitabilmente includeranno Gears 6.

Il nuovo capitolo del franchise sparatutto in terza persona seguirà un Gears 5 che ha “aperto” la proprietà intellettuale in un senso sandbox, a dispetto della sua natura storicamente lineare.

La software house canadese ha sfornato soltanto lo scorso dicembre un’espansione, Hivebusters, che aveva fornito un primo assaggio di next-gen agli appassionati di Gears of War.

Pochi mesi prima aveva collaborato, invece, alla realizzazione di Gears Tactics, il primo spin-off strategico prodotto in partnership con Splash Damage.

Dopo aver gettato uno sguardo al passato recente, che ha incluso i port su Xbox Series X|S di questi titoli durante una pandemia, The Coalition ha messo al centro della scena i suoi prossimi progetti sul suo blog ufficiale.

«Guardando ai futuri giochi, siamo entusiasti di iniziare a passare le nostre risorse allo sviluppo next-gen usando l’Unreal Engine 5», ha confermato il team di Vancouver.

«Gears of War è stato sempre al centro dello sviluppo dell’Unreal Engine, a cominciare dall’esplosivo titolo a 720p per Xbox 360 fino all’update dei 120fps per il multiplayer su Xbox Series X|S – e siamo entusiasti di continuare quella tradizione».

A questo punto, il discorso si fa piuttosto interessante perché The Coalition afferma che svilupperà «su UE5 molteplici nuovi progetti nei prossimi anni».

«Passare ad un nuovo engine è una grande sfida, quindi vogliamo essere chiari che non annunceremo alcun nuovo progetto o titolo per qualche tempo», è però la precisazione.

Questo potrebbe voler dire due cose: la prima, una conferma dei recenti rumor che davano lo studio impegnato su più progetti e non strettamente correlati a Gears of War.

La seconda è che per un Gears 6 ci potrebbe volere più tempo del previsto e che non si tratterebbe di un semplice seguito da lanciare in due-tre anni.

Con Gears 5, lo studio canadese ha gettato le basi per il futuro della saga ma a quanto pare queste basi dovranno essere approfondite ulteriormente, anche grazie all’Unreal Engine 5.

Il motore grafico di Epic Games aveva stupito enormemente lo scorso anno, quando è stato presentato per la prima volta su una demo fatta girare su PS5.

Da allora, in tanti si sono chiesti se quella demo venduta come realizzata su PlayStation sarebbe stata possibile anche su Xbox, accendendo diverse polemiche al riguardo (specie per l’SSD studiato da Sony).

Microsoft si era affrettata ad annunciare però di avere già un titolo in cantiere basato proprio su Unreal Engine 5, ovvero Senua’s Saga Hellblade II – che, forse non a caso, sta richiedendo più tempo del previsto.