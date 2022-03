Gears of War, il film esce dall’ombra grazie al producer di The Batman

Uno dei produttori dietro il tanto atteso adattamento cinematografico di Gears of War ha fornito un nuovo aggiornamento sullo stato del progetto, da tempo in lavorazione.

Del resto, i film tratti dai videogiochi se la stanno passando piuttosto bene: l’ultimo gioco a ricevere un trattamento hollywoodiano è stato Uncharted, prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions, il quale si è rivelato essere un successo.

Senza contare che anche un franchise come quello di Zelda sembra essere in cima alle preferenze dei giocatori per un eventuale film, lasciando aperta più di una porta.

Negli ultimi 15 anni, si è parlato spesso di una versione cinematografica di Gears of War, anche se un vero e proprio film non è stato mai annunciato ufficialmente.

In una nuova conversazione con la redazione di The Digital Fix (via CB), il producer Dylan Clark ha condiviso le ultime informazioni sul progetto.

Clark, impegnato nella promozione di The Batman, in uscita il 3 marzo nei cinema italiani, ha dichiarato di essere «contento che siamo interessati» a un eventuale lungometraggio.

«È qualcosa a cui mi sono appassionato per molto tempo. Penso che molto presto ci sarà un annuncio», ha concluso il produttore.

Negli ultimi anni, si è fatto spesso e volentieri il nome dell’ex wrestler Dave Bautista. Per un lungo periodo di tempo, Bautista ha dichiarato di voler interpretare il protagonista Marcus Fenix in un potenziale film basato sul videogioco.

Difatti, lo sviluppatore di Gears 5 – The Coalition – ha finito per inserire Bautista nell’ultimo capitolo, come parte della campagna.

Se Bautista sarà effettivamente coinvolto o no nel film di Gears of War, questo è però ancora tutto da vedere.

Parlando invece di film tratti dai videogiochi, pochi mesi prima è stato invece il turno di Mortal Kombat, il quale ha ottenuto un successo tale da dare il via ai lavori del sequel.