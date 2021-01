Addio, Battleborn: server spenti da oggi

Battleborn è quello che potremmo definire un gioco nato sotto una cattiva stella: uscito nel 2016 grazie alla tenacia di Gearbox Software, il gioco è stato adombrato dal suo parente stretto Overwatch di Blizzard Entertainment, finendone letteralmente travolto.

Le rogne (e gli insuccessi) continuarono fino al 2019, anno nel quale il publisher 2K annunciò che avrebbe chiuso definitivamente i server del gioco a inizio 2021.

Oggi, 31 gennaio 2021, il triste momento è purtroppo arrivato: dopo aver preparato i giocatori all’infausto momento, i server di Battleborn interromperanno per sempre la loro operatività. Lo stop include anche la sua componente singleplayer. Tradotto, se eravate tra i pochi che ancora si dilettavano con il titolo, da ora non potrete più farlo.

Poco sotto, il tweet ufficiale pubblicato sull’account ufficiale del gioco (che potrebbe quindi smettere di essere aggiornato a partire dalla giornata di oggi).

Please note that the Battleborn servers have been deactivated and the game is no longer playable. We’re extremely proud of the work that went into the game and want to extend our deep appreciation to the community. To learn more, please refer to this FAQ. https://t.co/vARxt3qaLs

— Battleborn (@Battleborn) January 31, 2021