Gamescom Opening Night Live – Tutti gli annunci e i trailer in diretta!

Torna anche per la Opening Night Live della Gamescom 2020 la nostra immancabile live news: all’interno di questo articolo, che sarà aggiornato in tempo reale, troverete il recap di tutti gli annunci e i trailer/gameplay che saranno presentati sul palco di Geoff Keighley.

L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 italiane, quando lo show – di circa due ore – prenderà piede per tutti gli annunci. Sappiamo che vedremo soprattutto novità per titoli già annunciati, come anticipato dall’organizzatore, e che ci sarà spazio per 38 titoli.

Vi raccomandiamo di aggiornare costantemente questa pagina del vostro browser per vedere comparire gli aggiornamenti in tempo reale, di seguito.

Ore 19.30 la Opening Night Live comincerà ufficialmente alle ore 20.00.

Ore 19:45 – Nel corso del preshow Bandai Namco mostra un nuovo trailer di Scarlet Nexus, action RPG in stile anime attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X e Windows PC.

Ore 19:47 – Teamkill Media presenta un nuovo trailer di Quantum Error, horror in prima persona in uscita il prossimo anno per PS4 e PS5.

Ore 19:56 – Codemasters ha mostrato un nuovo trailer di DIRT 5, titolo in uscita il prossimo 16 ottobre e che arriverà successivamente anche sulle console di nuova generazione, che ci ha permesso di dare una prima occhiata alla modalità “Arena Creator”.

Ore 19:59 – Presentata la versione Nintendo Switch di Jurassic World Evolution – Complete Edition con un primo trailer, in uscita il prossimo 3 novembre.

Ore 20:06 – Activision mostra un nuovo trailer del recentemente annunciato Call Of Duty Black Ops: Cold War, titolo che sarà lanciato il prossimo 13 novembre per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC (mentre le edizioni PS5 e Xbox Series X arriveranno successivamente).

Ore 20:10 – Mostrato un teaser trailer di Unknown 9: Awakening, misterioso titolo per PC e console di prossima generazione in uscita nel 2021.

Ore 20:11 – Id Software mostra un nuovo trailer di The Ancient Gods: Part One, primo DLC della storia di Doom Eternal in uscita il prossimo 20 ottobre.

Ore 20:14 – Bioware annuncia lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Dragon Age con un video nel quale vari sviluppatori parlano di quello che ci potremo aspettare in futuro.

Ore 20:19 – Tramite un simpatico siparietto con Christopher Lloyd nei panni di Doc. Emmett Brown (da “Ritorno al Futuro“) viene annunciato che Surgeon Simulator 2 è ora disponibile su Epic Games Store.

Ore 20:21 – Headup Games annuncia Bridge Constructor – The Walking Dead con un nuovo trailer, in uscita entro fine anno.

Ore 20:23 – Happy Giant annuncia un nuovo capitolo della serie di avventure grafiche Sam & Max, al momento ancora senza un nome ufficiale.

Ore 20:25 – Activision mostra Bastion, il primo di una serie di cortometraggi animati dedicati al mondo di World Of Warcraft: Shadowlands chiamati Afterlives.

Ore 20:33 – Dopo Bastion è ora il turno di un nuovo trailer di World Of Warcraft: Shadowlands. L’espansione sarà disponibile dal prossimo 27 ottobre.

Ore 20:34 – Mostrato il trailer di Warhammer: Age Of Sigmar Storm Ground.

Ore 20:37 – Activision presenta i nuovi livelli denominati “Flashback” di Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Ore 20:44 – Tuxedo Labs annuncia Teardown, titolo che consente di modificare gli ambienti a nostro piacimento.

Ore 20:47 – Tarsier Studios presenta il primo gameplay trailer di Little Nightmares II, gioco in uscita il prossimo 11 febbraio per PS4, Switch, Xbox One e PC, mentre arriverà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X.

Ore 20:49 – Mostrato un nuovo trailer di WWE 2K Battleground, titolo in uscita il prossimo 18 settembre e che conterrà alcune star del passato del mondo del wrestling.

Ore 20:54 – Un nuovo video gameplay di Star Wars: Squadrons ci presenta una delle missioni della campagna Single Player del titolo, in uscita il 2 ottobre.

Ore 20:58 – EA annuncia l’espansione Journey to Batuu per The Sims 4 con un nuovo trailer, in uscita l’8 settembre.

Ore 21:00 – Annapurna Interactive presenta un nuovo trailer di 12 Minutes per svelare la partecipazione di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe.

Ore 21:02 -Mostrato un nuovo trailer di Heart Of Deimos, espansione di Warframe.

Ore 21:05 – Modus Studios Brazil presenta un nuovo trailer di Override 2, in arrivo durante il prossimo inverno.

Ore 21:07 – 2K Games mostra un nuovo trailer dell’atteso Mafia: Definite Edition.

Ore 21:09 – Ratloop Games presentato un nuovo interessante titolo basato sui loop temporali chiamato Lemnis Gate.

Ore 21:11 – Mostrato il primo gameplay trailer di Lego Star Wars: The Skywalker, titolo che copre tutti e nove i film della saga in uscita durante la prossima primavera.

Ore 21:14 – Presentato un nuovo trailer di Struggling, gioco indie ora disponibile per Nintendo Switch.

Ore 21:16 – Microsoft presenta un nuovo trailer di Age Of Empires III: Definitive Edition, in uscita il 15 ottobre.

Ore 21:20 – Finalmente abbiamo potuto dare un occhiata al primo gameplay trailer di Chorvs, titolo in uscita il prossimo anno.

Ore 21:22 – Presentata la seconda stagione di Fall Guys: Ultimate Knockout, titolo che sta riscuotendo un notevole successo ultimamente.

Ore 21:24 – Mostrato un nuovo trailer di Wasteland 3, titolo disponibile da domani.

Ore 21:27 – Respawn Entertainment interviene per presentare un nuovo gameplay trailer di Medal Of Honor: Above And Beyond, prodotto pensato per essere giocato con un visore per la realtà virtuale.

Ore 21:36 – Presentato un nuovo trailer di Spellbreak, titolo disponibile dal prossimo 3 settembre.