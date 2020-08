Opening Night Live, spettatori critici sullo show di Keighley: “una perdita di tempo”

Nel corso della serata di giovedì abbiamo assistito alla Opening Night Live della Gamescom condotta da Geoff Keighley: l’evento digitale, che di fatto ha sancito la chiusura della Summer Game Fest che ci ha accompagnato di appuntamento in appuntamento durante la stagione estiva, ha avuto una generosa durata di due ore (più circa quindici minuti di pre-show), nel corso delle quali sono stati mostrati perlopiù aggiornamenti su titoli già noti.

Tuttavia, alcuni passaggi hanno lasciato abbastanza tiepida parte del pubblico e anche nel corso del nostro coverage live su Twitch abbiamo espresso un po’ di disappunto per la gestione dei tempi e della scaletta, che hanno portato a mettere insieme un evento dalla durata importante, ma con pochi sussulti emozionanti.

Effettivamente, mentre Geoff Keighley ha di solito feedback piuttosto sereni per i suoi eventi – pensiamo ai The Game Awards – la replica della Opening Night Live sta ricevendo più dislike del solito su YouTube, mentre alcuni commenti esprimono pienamente disappunto. Alcuni lamentano dei problemini tecnici di stuttering in cui si incappava durante la trasmissione, ma altri additano la mancanza di contenuti rispetto alle aspettative: «mi mancano i giorni in cui world premiere significa qualcosa e non era usato semplicemente per ogni trailer» scrive uno spettatore.

«So che Geoff aveva tentato di abbassare le aspettative prima dello show, ma comunque è andata a finire con una cosa abbastanza deludente, soprattutto tenendo conto della sua lunghezza» ragiona un altro spettatore. «Tante cose erano state già viste, e gli ‘aggiornamenti’ non lo erano, erano più ‘ricordatevi che questo gioco esiste’. È il 2020 e non c’è nessuno da incolpare per questo, ma così è stato.»

«È stato brutto sotto ogni punto di vista» scrive un altro spettatore, mentre un altro senza mezzi termini afferma «che grande perdita di tempo» affiancato da un altro che aggiunge «è stato uno spreco di due ore.»

Il ringraziamento di Keighley

Sul suo profilo Twitter, Keighley ha ringraziato il pubblico per la presenza virtuale e per i feedback che fornirà per migliorare le prossime produzioni.

Thanks for watching if you tuned into ONL! So proud of our team for executing a safe, live show. Love your feedback. We will share viewership stats on Monday. — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 27, 2020

«Ottimo show come sempre» gli scrive un appassionato, «Ratchet & Clank sarà il mio gioco per la next-gen», mentre qualcuno precisa che «lo show è stato molto ben gestito da te, peccato per la mancanza di demo vere e proprie, che è un problema di sviluppatori e publisher.»

Qui sotto, un altro spettatore scrive che «purtroppo non è stato né d’intrattenimento né dotato della classe della ONL della scorsa Gamescom. Ho avuto la sensazione di uno spot senza amore lungo due ore con diverse delusioni.»

Altri, comunque, scrivono a Keighley di aver apprezzato, con feedback quindi molto più eterogenei rispetto a quelli che è possibile trovare sotto la replica dell’evento su YouTube. In attesa dei numeri ufficiali degli spettatori lunedì, vedremo se Keighley fornirà il suo punto di vista sullo scetticismo di parte del pubblico e sulle critiche alzate relativamente alla lunghezza dell’appuntamento rispetto alla densità degli annunci.