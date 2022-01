Games With Gold, annunciati i giochi gratis di febbraio, c’è un big storico

Puntuali come sempre arrivano i Games With Gold, la selezione di giochi gratuiti di Microsoft offerta ai suoi abbonati che nel mese di febbraio propone dei giochi dal gusto particolare.

L’iniziativa è ovviamente legata alle console di casa Xbox e, come è facile intuire, destinata quindi solo ed esclusivamente ai possessori di un abbonamento Xbox Live o Xbox Game Pass Ultimate.

I giochi gratis di gennaio sono ancora disponibili per alcuni giorni, ed hanno aperto un’annata davvero molto promettente di titoli offerti da Xbox.

Su Xbox Game Pass, invece, da oggi è disponibile l’ultimo titolo della generosa offerta di titoli del mese, che ha avuto al suo interno anche illustri tripla A.

L’annuncio ufficiale arriva, come sempre, tramite il sito ufficiale di Xbox, che ci riporta anche le date in cui questi giochi saranno disponibili.

Questi i giochi compresi nell’abbonamento a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate per il mese di febbraio:

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse (1-28 febbraio)

Aerial_Knight’s Never Yield (16 febbraio – 15 marzo)

Hydrophobia (1-15 febbraio)

Band of Bugs (16-28 febbraio)

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse e Aerial_Knight’s Never Yield saranno per Xbox One, oltre ad essere anche giocabili per Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità.

Nel mentre, Hydrophobia e Band of Bugs sono invece pensati per l’utenza Xbox 360 sebbene, proprio come i giochi per One, saranno giocabili su Xbox Series sempre via retrocompatibilità.

Xbox Game Pass, nel frattempo, ha già confermato i primi giochi gratis che saranno disponibili dal day one in abbonamento a partire da febbraio.

Anche Epic Games Store rincara la dose, con i suoi classici giochi gratis settimanali che sono stati annunciati proprio oggi.

E Amazon Prime Gaming? Ovviamente non si è fatta scappare l’occasione di offrire alcuni giochi gratis ai suoi utenti, per un febbraio molto interessante.