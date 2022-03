Games With Gold, annunciati i giochi gratis di aprile

Microsoft è uscita allo scoperto e ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis Xbox di aprile disponibili su Games With Gold.

Proprio come durante i precedenti mesi, l’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate permetterà di riscattare gratuitamente 4 nuovi titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Questa volta non ci sono state indiscrezioni o leak di sorta ma, curiosamente, l’annuncio arriva nella giornata della rivoluzione di PlayStation Plus.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, la casa di Redmond ha così diffuso i nomi dei nuovi omaggi che saranno disponibili nel prossimo mese.

Di seguito vi riproponiamo la lista ufficiale dei giochi gratis Games With Gold che saranno disponibili nelle prossime settimane:

Another Sight (1 aprile – 30 aprile)

(1 aprile – 30 aprile) Hue (16 aprile – 15 maggio)

(16 aprile – 15 maggio) Outpost Kaloki X (1 aprile – 15 aprile)

(1 aprile – 15 aprile) MX vs ATV Alive (16 aprile – 30 aprile)

Outpost Kaloki X è un gioco che vi permette di gestire una stazione spaziale con personaggi bizzarri e una storia ancora più strampalata. Bisognerà avere a che fare con gli alieni in visita, e guadagnare soldi spaziali. Il tutto nelle modalità Avventura, Guerra o in uno degli 11 diversi scenari.

MX vs. ATV Alive è invece un gioco di corse, in cui dovrete combattere per il piazzamento più alto, spalla a spalla contro i migliori in questo quinto titolo appartenente al franchise di MX vs ATV. Con un gameplay definito da un motore fisico open-world che ha ridefinito il genere racing.

I giochi in regalo saranno come sempre accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate e una volta riscattati potranno essere riscattati e giocati per sempre, a patto di essere ancora in possesso di un abbonamento attivo.

In attesa che i nuovi omaggi siano disponibili, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare gli ultimi giochi gratis di marzo.

Mentre in questi giorni sta impazzando il rumor riguardo Resident Evil Village nei giochi gratis di Xbox, ma è arrivata una risposta definitiva.