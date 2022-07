Games With Gold, disponibili da ora i nuovi giochi gratis Xbox di luglio

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis Xbox offerti con la promozione Games With Gold: il mese di luglio inizia dunque con due omaggi riscattabili adesso.

Gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che potete trovare in sconto su Amazon) possono infatti accedere ogni mese a quattro nuovi titoli riscattabili e scaricabili per sempre, a patto naturalmente di rimanere iscritti ai servizi in abbonamento.

Il primo dei nuovi omaggi era stato rilasciato a sorpresa a partire dalla scorsa giornata, come vi abbiamo riportato sulle nostre pagine, mentre a partire da oggi è stato lanciata ufficialmente la promozione gratuita anche sul secondo gioco gratis, rispettando perfettamente la data di lancio prevista.

Oltre al già citato Beasts of Maravilla Island, gli utenti potranno dunque scaricare da adesso anche Thrillville Fuori dai Binari, rilasciato su Xbox 360 ma giocabile anche sulle console di ultima generazione grazie alla retrocompatibilità.

Si tratta di un titolo pubblicato da Disney Interactive Studios e, ancora una volta, adatto a tutta la famiglia: in questo gioco dovrete gestire un luna park e creare le montagne russe più folli che si siano mai viste.

In Beasts of Maravilla Island affronterete invece un’avventura magica nei panni di un’aspirante fotografa naturalista, impegnata a salvare la magia esplorando, risolvendo enigmi e fotografando le misteriose creature dell’isola, utilizzando i loro comportamenti a nostro vantaggio.

Fino al 15 luglio sarà inoltre ancora possibile riscattare Project Highrise Architect’s Edition, la simulazione in cui saremo chiamati a gestire un enorme grattacielo e soddisfare i bisogni di turisti e visitatori.

Potete riscattare i nuovi giochi gratis Xbox con Games With Gold direttamente dalla vostra console o, in alternativa, effettuando l’accesso ai seguenti link con il vostro account iscritto a uno dei servizi in abbonamento aderenti all’iniziativa:

Vi ricordiamo che Thrillville Fuori dai Binari e Project Highrise Architect’s Edition saranno disponibili per il riscatto fino al 15 luglio, mentre avrete invece tempo fino al 31 luglio per aggiungere Beasts of Maravilla Island alla vostra raccolta.

Per quanto riguarda invece i prossimi giochi gratis di luglio, toccherà attendere il 16 luglio prima che siano ufficialmente disponibili su Games With Gold.

Restando in tema, cogliamo l’occasione per segnalarvi che è già disponibile un nuovo gioco gratis a sorpresa su Xbox Game Pass, adatto a chi ama la propria casa.