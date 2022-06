Games With Gold, il primo gioco gratis Xbox è già disponibile a sorpresa

Nonostante il lancio dei nuovi giochi gratis Xbox con Games With Gold fosse previsto per la giornata di domani, l’1 luglio 2022, gli utenti possono riscattare a sorpresa il primo titolo in omaggio a partire da questo momento.

Si tratta di Beasts of Maravilla Island, un’avventura 3D molto particolare pubblicata da Whitethorn Games adatta a tutta la famiglia, disponibile gratis da adesso per tutti gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Beasts of Maravilla Island è anche uno dei 4 giochi Games With Gold annunciati per il mese di luglio 2022, ma che può già essere scaricato e installato a partire da oggi, nonostante sia ancora il mese di giugno.

In questa curiosa avventura dovrete salvare un’isola magica, interpretando i panni di un’aspirante fotografa naturalista: dovremo arrampicarci, risolvere enigmi e fotografare le diverse bestie che la abitano, analizzandone e sfruttando a nostro vantaggio i loro comportamenti.

Gli utenti americani hanno inoltre la possibilità di riscattare già a partire da oggi anche Thrillville Off the Rails, il secondo titolo gratuito previsto per l’1 luglio: sfortunatamente, la promozione non sembra essere stata resa attualmente disponibile per gli utenti residenti in Italia.

Per poterlo riscattare è possibile infatti accedere esclusivamente alla versione americana del marketplace Xbox 360, dato che il gioco è misteriosamente assente dalla versione italiana, ma anche procedendo con la conseguente operazione ci viene segnalato che l’offerta non è disponibile per il nostro territorio.

Toccherà dunque attendere regolarmente la giornata di domani per il nuovo gioco gratis di Games With Gold: per poter riscattare invece Beasts of Maravilla Island, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo, effettuare il login con un account iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate e fare clic sull’apposito pulsante.

Ricordiamo che il titolo resterà riscattabile gratuitamente fino al 31 luglio, ma potrete iniziare a scoprirlo e installarlo sulle vostre console già in queste ore.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi di riscattare gli ultimi giochi gratis Games With Gold di giugno: oggi è infatti l’ultimo giorno in cui saranno disponibili due omaggi.

Inoltre, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potrete provare gratis da questo momento un recentissimo big, ma solo per un periodo limitato: un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire.