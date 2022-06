Games With Gold, annunciati i giochi gratis di luglio 2022

Microsoft è uscita allo scoperto e ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis Xbox di luglio disponibili su Games With Gold.

Proprio come durante i precedenti mesi, l’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold (acquistabile su Amazon) o Game Pass Ultimate (acquistabile su Amazon) permetterà di riscattare gratuitamente 4 nuovi titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Questa volta non ci sono state indiscrezioni o leak di sorta ma, curiosamente, l’annuncio arriva mentre Xbox vi offre altri tre giochi gratis.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, la casa di Redmond ha così diffuso i nomi dei nuovi omaggi che saranno disponibili nel prossimo mese.

Di seguito vi riproponiamo la lista ufficiale dei giochi gratis Games With Gold che saranno disponibili nelle prossime settimane:

Beasts of Maravilla Island (1-31 luglio)

(1-31 luglio) Relicta (16 luglio – 15 agosto)

(16 luglio – 15 agosto) Thrillville: Off the Rails (1-15 luglio)

(1-15 luglio) Torchlight (16-31 luglio)

Torchlight è un diablolike molto divertente ed accattivante, ideale da giocare con un gruppo di amici a caccia di mostri e loot leggendario.

In Thrillville: Off the Rails dovrete invece gestire un parco divertimenti, con un tool di creazione di montagne russe (su cui potrete girare) divertentissimo.

Con Reliquia sarete nei panni di un fisico bloccato su una misteriosa base lunare abbandonata. Dovrete trovare la strada piegando gravità e magnetismo alla vostra volontà.

Beasts of Maravilla Island è un titolo abbastanza particolare in cui dovrete fotografare le sfuggenti e bellissime creature di un’isola misteriosa, il tutto risolvendo enigmi di ogni tipo.

I giochi in regalo saranno come sempre accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold (acquistabile su Amazon) o Game Pass Ultimate (acquistabile su Amazon) e una volta riscattati potranno essere riscattati e giocati per sempre, a patto di essere ancora in possesso di un abbonamento attivo.

In attesa che i nuovi omaggi siano disponibili, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare gli ultimi giochi gratis di giugno.

Sulle ultime console Xbox, invece, pare che stia per tornare uno dei Grand Theft Auto più amati di sempre.