Xbox Game Pass, gioco gratis a sorpresa da ora (per chi ama la casa)

House Flipper è stato aggiunto durante la giornata di oggi al catalogo Xbox Game Pass e Cloud Gaming e rappresenta una sorpresa inaspettata, ma gradita, per tutti i giocatori.

House Flipper è un particolare simulatore indie sviluppato da Empyrean che vede i giocatori assumere il ruolo di un tuttofare e arredatore con tutte le abilità di ristrutturazione domestica possibili e immaginabili (via VG247).

Tuttavia, prima di poter acquistare una proprietà tutta nostra, sarà necessario guadagnare denaro e reputazione, accettando lavori dai residenti vicini che hanno bisogno di aiuto.

Le descrizione recita: «House Flipper è un’opportunità unica per diventare una squadra di restauro di una persona. Compra, ripari e ricostruisci gli edifici rovinati. Dagli una seconda vita e vendili con profitto!»

E ancora: «Diventa il proprietario di un’impresa edile e aiuta a ricostruire il paesaggio urbano di Wondersville. Progetta nuovi quartieri, assumi appaltatori e cerca di mantenere la calma nel gestire i tuoi clienti. Giocherai secondo le regole o taglierai gli angoli per massimizzare i tuoi profitti?»

