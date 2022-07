Games With Gold, disponibili a sorpresa i nuovi giochi gratis Xbox di luglio

Sebbene il loro lancio ufficiale fosse previsto a partire dalla giornata di domani, Xbox ha appena deciso di fare una gradita sorpresa a tutti gli utenti abbonati: da questo momento è infatti possibile riscattare a sorpresa i nuovi giochi gratis Games With Gold di luglio.

Si tratta dunque di due nuovi titoli che potrete iniziare a scaricare sulle vostre console fin da subito, per prepararvi al weekend e non solo: naturalmente sarà prima necessario essere iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), dato che si tratta di una promozione esclusiva per gli abbonati.

L’offerta vi consentirà come di consueto di riscattare un nuovo gioco Xbox One e uno per Xbox 360, anche se questa sarà una delle ultime occasioni in cui la storica console sarà supportata: a partire da ottobre ci saranno infatti meno titoli gratis disponibili ogni mese.

Microsoft aveva annunciato che i nuovi giochi gratis sarebbero stati disponibili a partire dal 16 luglio, ma gli store web si sono in realtà già aggiornati per offrire agli utenti la possibilità di riscattarli.

Potrete dunque riscattare da questo momento Relicta e Torchlight, aggiungendoli senza dover spendere un centesimo in più al vostro catalogo: naturalmente potrete giocarli anche su Xbox Series X e Series S, grazie alla retrocompatibilità.

Per procedere con il download dei nuovi giochi gratis Xbox di Games With Gold, non dovrete fare altro che dirigervi alle seguenti pagine ufficiali, effettuare il login e procedere con il riscatto:

Torchlight è attualmente disponibile per il riscatto soltanto sul marketplace Xbox 360, che per alcuni utenti potrebbe essere non pienamente compatibile e causare un loop di caricamento non appena sarà selezionato il prodotto.

Se dovesse esservi capitato, sappiate che fortunatamente è possibile sistemare tale bug installando uno script personalizzato sul vostro browser ideato dall’utente Reddit mcawesomept, seguendo le istruzioni a questo indirizzo.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che oggi è l’ultimo giorno in cui sarà possibile scaricare due dei precedenti giochi gratis offerti con Games With Gold: vi raccomandiamo dunque di riscattarli prima che sia troppo tardi.