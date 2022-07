Xbox offrirà meno giochi gratis ogni mese, una console verrà abbandonata

Negli anni Xbox ha offerto molti giochi gratis con i suoi servizi, tra Xbox Game Pass e Games With Gold, ed ha creato così una forte community.

Proprio il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, offre una selezione sempre molto interessante di giochi gratis ogni mese.

Quelli di luglio sono stati annunciati proprio poche ore fa, con una prima selezione di titoli che arriveranno nelle prime settimane che sono guidati… da Peppa Pig.

Mentre pochi giorni fa Microsoft ha reso noti i giochi gratis di Games With Gold, un altro dei servizi che offre giochi per varie generazioni di console.

Proprio quest’ultimo servizio verrà modificato da Microsoft nel futuro prossimo, perché Xbox offrirà meno giochi gratis a partire da ottobre.

Come riportato da Gamespot, sarà proprio Games With Gold a non offrire più giochi per Xbox 360 in download, eliminando quindi parte dell’offerta mensile.

L’informazione è arrivata tramite email ad alcuni degli abbonati al servizio, ai quali Microsoft ha notificato i cambiamenti che partiranno da ottobre.

«Abbiamo raggiunto il nostro limite possibile per aggiungere giochi Xbox 360 al catalogo. Gli entusiasmanti titoli Xbox One e gli sconti esclusivi di Games with Gold continueranno a rimanere ogni mese.»

Oltre ai titoli per la scorsa generazione di console, Microsoft ha aggiunto che tutti i giochi Xbox 360 già riscattati tramite Games With Gold saranno sempre disponibili per il download.

Godetevi quindi la selezione completa di questo mese, che potete già riscattare da adesso, perché da ottobre la selezione sarà più leggera.

E pensare che, proprio un mese fa, Xbox 360 aveva anche goduto di un aggiornamento a sorpresa dopo tantissimi anni.

Per i nostalgici del retrogaming Xbox che non si danno pace con l’abbandono della console da Games With Gold, sappiate che ci sono delle bellissime scarpe fatte apposta per voi a tema Xbox 360.