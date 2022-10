Games With Gold, disponibile a sorpresa il primo gioco gratis Xbox di novembre

Xbox ha deciso di fare un regalo anticipato ai propri utenti, per festeggiare Halloween nel migliore dei modi: nonostante il debutto ufficiale del primo gioco gratis Games With Gold di novembre fosse previsto per la giornata di domani, i fan potranno già riscattarlo e iniziare a giocarci da adesso.

Ricordiamo che l’iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) e consente di riscattare giochi gratis ogni mese senza limiti di tempo, a patto di restare naturalmente iscritti al servizio.

Il primo dei giochi gratis di novembre, annunciati soltanto pochi giorni fa, è dunque Praetorians HD Remaster, la rimasterizzazione di un grande classico strategico in tempo reale ambientato in un emergente impero romano.

Non sarà però necessario attendere l’inizio di novembre per poter iniziare a provare questo nuovo capitolo: basterà infatti dirigersi sulla pagina ufficiale di Praetorians HD Remaster per poterlo aggiungere immediatamente alla nostra raccolta.

Dirigendovi al seguente indirizzo ed effettuando il login con il vostro account Xbox aderente all’iniziativa, potrete infatti cliccare semplicemente sul pulsante «Ottieni» per sbloccare il vostro nuovo omaggio senza dover spendere un centesimo in più.

Sebbene il titolo non compaia dunque ufficialmente tra i nuovi giochi Games With Gold, considerando che la lista dovrebbe essere aggiornata ufficialmente soltanto domani, i giocatori potranno iniziare a sbloccare il loro nuovo regalo senza dover attendere.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che oggi è l’ultimo giorno che avete a disposizione per poter riscattare Windbound, l’ultimo regalo di Games With Gold per il mese di ottobre: se non l’avete ancora aggiunto alla vostra raccolta, dirigetevi al seguente indirizzo per rimediare prima che sia troppo tardi.

Praetorians HD Remaster sarà invece ancora disponibile per il riscatto fino al 30 novembre: avete dunque un intero mese di tempo per poter procedere al download sulle vostre console preferite.

Se vi foste perso l’ultimo weekend gratuito di casa Xbox, la casa di Redmond ha deciso di offrire un ulteriore regalo a sorpresa: dato che oggi è la festa di Halloween, i Free Play Days sono stati estesi a sorpresa per un giorno intero. Significa che anche oggi potrete divertirvi con 4 giochi gratis.