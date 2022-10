Games With Gold, annunciati i giochi gratis di novembre 2022

Microsoft è uscita allo scoperto e ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis Xbox di novembre disponibili su Games With Gold.

Proprio come durante i precedenti mesi, l’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold (acquistabile su Amazon) o Game Pass Ultimate (acquistabile su Amazon) permetterà di riscattare gratuitamente 2 nuovi titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Questa volta non ci sono state indiscrezioni o leak di sorta ma, curiosamente, l’annuncio arriva mentre Xbox vi offre altre sorprese a novembre.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, la casa di Redmond ha così diffuso i nomi dei nuovi omaggi che saranno disponibili nel prossimo mese.

Di seguito vi riproponiamo la lista ufficiale dei giochi gratis Games With Gold che saranno disponibili nelle prossime settimane:

Praetorians HD Remaster (1-30 novembre)

(1-30 novembre) Dead End Job (16 novembre – 15 dicembre)

Per poterli riscattare, basterà andare nell’area dei membri Gold nella tua console per scaricare i giochi. I giochi vengono visualizzati il giorno 1 e 16 di ogni mese.

In alternativa, passa a Games with Gold su Xbox.com per inserire in coda i giochi da scaricare nella console e il gioco è fatto.

I giochi in regalo saranno come sempre accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold (acquistabile su Amazon) o Game Pass Ultimate (acquistabile su Amazon) e una volta riscattati potranno essere riscattati e giocati per sempre, a patto di essere ancora in possesso di un abbonamento attivo.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, invece, vi ricordiamo che da pochissimo sono disponibili gli ultimi tre giochi gratis di ottobre.

Ma non è tutto rose e fiori per l’abbonamento di Microsoft, perché di recente ci sono state delle brutte notizie al riguardo.

