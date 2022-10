Xbox, i giochi gratis saranno disponibili anche oltre il fine settimana

Xbox ha iniziato a festeggiare rinnovando ancora una volta l’iniziativa Free Play Days, sebbene a quanto pare l’offerta andrà oltre il weekend.

La promozione riservata in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) che consente di accedere a una selezione di giochi senza alcun costo aggiuntivo, è stata da poco prolungata.

I giocatori potranno continuare a divertirsi con ben 4 giochi gratuiti con cui intrattenersi da soli o in compagnia di altri amici oltre il tempo stabilito.

Come riportato da MSPoweruser, la decisione arriva direttamente dalla Casa di Redmond, come riportato proprio in queste ore.

Xbox, in un impeto di generosità, ha deciso che avete tempo fino al 31 ottobre (alle 23:59) per godervi i titoli in questione mentre date il benvenuto ad Halloween.

Poco sotto, dunque, vi riportiamo nuovamente la lista completa di giochi gratis che potete scaricare e provare su Xbox per tutto il fine settimana e oltre, con i rispettivi link alle pagine ufficiali per poter avviare il download sulla vostra console:

Com’è facile intuire, si tratta di una line-up molto interessante e variegata, in grado di offrire sia esperienze multiplayer che adatte per giocatori singoli. Insomma, è chiaro che la varietà di sicuro non manca.

Si tratta di un ottimo modo per passare il fine settimana e oltre in vista della festa più paurosa dell’anno.

Restando in tema, date anche un’occhiata ai giochi in uscita su Xbox Game Pass: ben 8 titoli gratuiti lasceranno il catalogo proprio dopo Halloween e ci sono delle perle davvero da non perdere.

Ma non solo: negli ultimi giorni, Phil Spencer ha ammesso senza troppi complimenti che presto Xbox Game Pass potrebbe aumentare di prezzo, cosa questa che sicuramente non farà la gioia dei giocatori di tutto il mondo.