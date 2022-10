Xbox vi offre 4 giochi gratis per il fine settimana, in vista di Halloween

Subito dopo la fine di questa settimana, arriverà la festa più spaventosa di tutto l’anno: stiamo naturalmente parlando di Halloween, che Xbox ha iniziato a festeggiare rinnovando ancora una volta l’iniziativa Free Play Days.

Si tratta della promozione riservata in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) che consente di accedere a una selezione di giochi senza alcun costo aggiuntivo, ma solo per il weekend.

Dopo aver potuto dunque scoprire e scaricare gli ultimi giochi gratis offerti nel mese di ottobre, i giocatori potranno continuare a divertirsi con ben 4 giochi gratuiti con cui divertirsi da soli o in compagnia di altri amici.

Curiosamente, a differenza delle precedenti settimane, nel momento in cui scriviamo questo articolo il blog ufficiale di Xbox non ha comunicato le ultime aggiunte, ma Pure Xbox ci segnala che sono già disponibili per il download da adesso.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis che potete scaricare e provare su Xbox per tutto il fine settimana, con i rispettivi link alle pagine ufficiali per poter avviare il download sulla vostra console:

Si tratta indubbiamente di una line-up molto interessante e variegata, in grado di offrire sia esperienze multiplayer che adatte per giocatori singoli: un ottimo modo per passare il weekend in vista della festa più paurosa dell’anno.

Ricordiamo però ancora una volta che le attuali proposte saranno disponibili solo per il fine settimana: se vorrete aggiungere i titoli al vostro catalogo, mantenendo dunque tutti i vostri progressi, potrete però approfittare dei generosi sconti validi durante tutto il periodo della prova.

Vi consigliamo fortemente di dare inoltre un’occhiata ai giochi in uscita su Xbox Game Pass: ben 8 titoli gratuiti lasceranno il catalogo proprio dopo Halloween e ci sono delle perle da non lasciarvi sfuggire.

Se siete interessati ad iscrivervi al servizio in abbonamento, vi consigliamo di non esitare troppo a lungo: Phil Spencer ha ammesso che presto Xbox Game Pass potrebbe aumentare di prezzo.