Games With Gold dice addio a Xbox 360: disponibili i nuovi giochi gratis

Quella di oggi è indubbiamente una giornata storica per i fan di Games With Gold: da questo momento sono infatti disponibili altri 2 nuovi giochi gratis per console Xbox, e sarà l’ultima volta che l’offerta sarà proposta con tali modalità.

La promozione riservata agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) dirà ufficialmente addio da questo mese ai giochi gratuiti per Xbox 360: questa sarà infatti l’ultima volta in cui saranno distribuiti i titoli retrocompatibili per la storica console di casa Microsoft.

Come già annunciato dalla stessa compagnia con largo anticipo, settembre 2022 è infatti l’ultimo mese in cui sarà supportata la console: a partire da ottobre potremo dunque accedere esclusivamente a giochi gratuiti per Xbox One.

Dopo aver dunque potuto scaricare un omaggio rilasciato ufficialmente sulla prima console di casa Microsoft, a partire da adesso sono ufficialmente disponibili Double Kick Heroes e Portal 2, la produzione di Valve che sarà anche l’ultimo gioco 360 disponibile gratuitamente.

Microsoft ha dunque scelto di chiudere in bellezza il supporto per una delle sue piattaforme più amate, proponendo un vero e proprio imperdibile capolavoro che sarà possibile giocare anche in cooperativa e vi chiederà di risolvere rompicapi creando portali.

Double Kick Heroes è invece un mix tra shoot’em up e gioco musicale ritmico, nel quale dovrete sopravvivere lungo un’autostrada infernale infestata dagli zombie grazie al potere del metal, in 30 folli livelli.

Se siete attualmente iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, potrete scaricare da subito i nuovi giochi gratis Games With Gold facendo semplicemente clic sui seguenti link:

Non dimenticatevi inoltre di scaricare Peer Review, il DLC gratuito per Portal 2, al seguente indirizzo per poter vivere davvero l’esperienza completa di uno dei titoli più amati di sempre.

Ricordiamo inoltre che nelle scorse ore sono arrivati molti annunci interessanti per i fan dei giochi gratis su Xbox: Microsoft ha infatti già reso disponibili un nuovo Assassin’s Creed, Ni No Kuni e tanti altri titoli su Game Pass.

Ma non è tutto: tra pochi giorni sarà infatti ufficialmente una grande ex esclusiva PlayStation 5 gratuitamente sul catalogo.