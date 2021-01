Games With Gold di febbraio: Resident Evil, Indiana Jones e un gioco bonus

Microsoft ha annunciato i giochi offerti agli abbonati a Xbox Live Gold come parte della collana Games With Gold nel mese di febbraio 2021.

I titoli sono una celebrazione di quanto avvenuto nel mese di gennaio, con un capitolo della serie Indiana Jones per la prima Xbox – il franchise è di ritorno con un titolo sviluppato da MachineGames – e il remaster del primo Resident Evil.

Inoltre, troviamo anche Gears 5, un mese dopo il lancio del DLC Hivebusters, e Dandara, lo stesso titolo che arriverà la prossima settimana tra quelli gratuiti di Epic Games Store.

Questa la lista dei prodotti completi di piattaforma e data di lancio:

Resident Evil (Xbox One) – 1-28 febbraio

Dandara (Xbox One) – 16-28 febbraio

Gears 5 (Xbox One/Series X|S) – 1-28 febbraio

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (OG Xbox) – 1-15 febbraio

Lost Planet 2 (Xbox 360) – 16-28 febbraio

Rispetto al solito, abbiamo un titolo in più, che conferma l’ottimo andazzo di Games With Gold inaugurato con il mese di gennaio.

Le scelte del prossimo mese porteranno in dote agli abbonati giochi per un valore di circa 105 dollari, sparsi per le svariate generazioni di console Xbox.