Games With Gold, gennaio 2021 spettacolare per i giochi gratis Xbox

Microsoft ha annunciato quest’oggi i giochi gratis in arrivo su Games With Gold, la collana di titoli garantiti agli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate ogni mese, per gennaio 2021.

Le scelte del colosso di Redmond, dopo alcuni mesi in tono minore, sono di alto livello e coprono come di consueto quattro generazioni di videogiochi per console.

Prima di scoprire le date esatto d’arrivo e abbandono dei singoli titoli, scopriamoli nel video pubblicato da Xbox:

La selezione di Games With Gold per il primo mese dell’anno include:

Little Nightmares – 1-31 gennaio

– 1-31 gennaio Dead Rising 3 – 16 gennaio-15 febbraio

– 16 gennaio-15 febbraio The King of Fighters XIII – 1-15 gennaio

– 1-15 gennaio Breakdown – 16-31 gennaio

Tutti e quattro i giochi sono utilizzabili grazie alla retrocompatibilità sia su Xbox One che su Xbox Series X|S.

Breakdown è un appassionante first-person shooter con una forte componente brawler all’arma bianca disponibile sulla prima Xbox.

The King of Fighters XIII è uno degli ultimi capitoli della longeva saga picchiaduro per Xbox 360, mentre Dead Rising 3, action adventure a base di zombie e armi strampalate, è stato nella lineup di lancio di Xbox One.

Little Nightmares, invece, cade a pennello in vista dell’arrivo proprio all’inizio dell’uscita del secondo capitolo all’inizio del 2021.

Avete ancora qualche giorno per riscattare gli elementi della lineup di dicembre 2020, per cui affrettatevi prima che vengano rimpiazzati.