Epic Games Store, svelato il nuovo gioco gratis

Epic Games Store ha lanciato oggi il suo nuovo gioco gratis, che sarà disponibile dalle ore 17:00 fino allo stesso orario del prossimo giovedì 28 gennaio.

Come annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è Galactic Civilizations III, uno strategico a turni 4X dallo sviluppatore indipendente Stardock Entertainment.

Il suo diretto predecessore era stato un autentico big, Star Wars Battlefront II, lo shooter di DICE e EA Motive nell’edizione celebrativa del film L’Ascesa di Skywalker.

«Costruisci una civiltà in grado di superare la prova del tempo», è la descrizione del gioco. «Scegli tra decine di razze uniche e fai parlare di te nella galassia utilizzando diplomazia, spionaggio, progresso tecnologico e molto altro».

Contestualmente al lancio del nuovo gioco gratis, è stato rivelato quello che sarà disponibile dalla prossima settimana.

Si tratta di Dandara: Trials of Fear Edition, «platform 2D in stile metroidvania pieno di creature mistiche e con possibilità di esplorazione illimitate».

Il titolo sarà riscattabile senza alcun costo a partire dalle ore 17:00 di giovedì 28 gennaio e per un’intera settimana, fino al 2 febbraio; se lo riscatterete, sarà vostro per sempre.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.