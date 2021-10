Games With Gold, riscattate da oggi i nuovi giochi gratis (Code Veronica incluso!)

Gli ultimi due giochi gratis per Xbox serie X/S e Xbox One di ottobre, per quanto riguarda il servizio Games with Gold, sono adesso disponibili al download per gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate.

Annunciati tramite il sito ufficiale di Xbox ,(e come precisato nel nostro annuncio) sono stati già resi disponibili Aero, un esaltante sparatutto fantascientifico che sarà fruibile al download fino a fine mese, e Castlevania: Harmony of Despair, classico bidimensionale a scorrimento laterale che è stato scaricabile fino al 15 ottobre.

A partire da oggi, 16 ottobre, è invece disponibile per gli abbonati Hover (scaricabile fino al 15 novembre), un open world con meccaniche parkour multiplayer, ma la vera sorpresa, che renderà felici gli appassionati, è la presenza nel servizio di uno dei Resident Evil più amati della saga, nonché uno degli episodi migliori del franchise.

Stiamo parlando di Resident Evil Code: Veronica X, l’iconico capitolo della serie survival horror Capcom, ambientato poco dopo la distruzione di Raccoon City, che ci mette nei panni di Claire Redfield alla ricerca di suo fratello.

L’inclusione di Resident Evil Code: Veronica X (si tratta tra l’altro della versione rimasterizzata in HD del gioco), ha reso il mese di ottobre particolarmente roseo per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold, il quale nonostante non includa titoli next-gen sta decisamente tenendo testa all’ora arricchito PlayStation Plus (via Gamerant).

I fan del brand potranno quindi rivivere l’avventura di Claire Redfield (o immergersi in essa per la prima volta) dopo pochi mesi dall’uscita dell’ultimo capitolo della serie Resident Evil Village, l’ottava iterazione del titolo horror che porta avanti le avventure del nuovo protagonista Ethan Winters e di cui vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione.

Gli utenti di Xbox Live Gold avranno dunque modo di approcciarsi ad un grande classico, per un servizio che si affianca a quello già apprezzato dell’Xbox Game Pass, un grandissimo successo per Microsoft che è in continua crescita sia di abbonamenti sia per quanto riguarda la qualità del servizio stesso.