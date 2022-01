Xbox Game Pass, disponibile l’ultimo (folle) gioco gratis di gennaio

Se pensavate che Xbox Game Pass avesse finito le sue cartucce a gennaio fareste meglio a ricredervi, visto che oggi è stato rilasciato l’ultimo gioco a entrare nel catalogo questo mese.

Il servizio in abbonamento targato Microsoft si arricchisce quindi di mese in mese di videogiochi sempre più popolari e divertenti.

Del resto, gennaio 2022 si è rivelato essere un mese davvero notevole, che in un solo giorno ha offerto ben sei nuovi giochi gratis (inclusi i tre Hitman).

E se febbraio promette di essere altrettanto interessante, è ora il turno dell’ultimo gioco Game Pass del mese, disponibile al Day One da oggi.

Parliamo di Taiko no Tatsujin The Drum Master, un assurdo (e un po’ folle) titolo musicale, scaricabile da ora in forma totalmente gratuita su Xbox e PC Game Pass.

Poco sotto, la descrizione ufficiale del gioco disponibile sul sito Xbox:

Registra record su record suonando con precisione sul tuo tamburo le note Don e Ka in Taiko no Tatsujin The Drum Master! Include oltre 70 canzoni, una modalità multigiocatore in locale e partite classificate online. Lascia che il tuo spirito di percussionista s’infiammi!

Il sistema di gioco è semplice: bisogna colpire le note Don e Ka a tempo di musica mentre scorrono da destra verso sinistra, il tutto attraverso 4 livelli di difficoltà per ciascuna canzone.

