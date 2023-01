Game Freak si dà realmente all’ippica: annunciato Pocket Card Jockey

Game Freak non è sicuramente lo sviluppatore più amato del momento dopo l’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, e ora si darà all’ippica.

Nonostante le vendite stratosferiche degli ultimi giochi Pokémon, i fan del franchise stanno cominciando ad essere più intransigenti con lo sviluppatore.

I due giochi sono diventati infatti i peggiori della serie per Metacritic, anche se comunque sono stati un successo commerciale enorme.

In ogni caso molti fan avranno probabilmente sperato che Game Freak si desse all’ippica, e alcuni indizi di qualche tempo fa facevano presagire l’annuncio di un gioco a tema.

Dopo le prime indiscrezioni VGC riporta l’uscita di Pocket Card Jockey: Ride On!, storico titolo per Nintendo 3DS che verrà riproposto su una nuova piattaforma.

Il titolo debutterà “nuovamente” su Apple Arcade il 20 gennaio, in esclusiva quindi per dispositivi iOS.

Il solitario misto a gioco di corse di cavalli è stato pubblicato su 3DS in Giappone nel 2013, per poi arrivare in Occidente tre anni dopo.

Nel titolo i giocatori dovranno giocare a delle partite di solitario completando i mazzi, con le loro prestazioni che influiscono sulle prestazioni del loro cavallo in pista.

Stando a quanto dichiarato da Game Freak, anche Ride On! manterrà le regole di base del gioco originale, mentre alcuni frangenti della corsa sono stati ricreati in 3D.

Il peculiare titolo fu uno dei due giochi non legati a Pokémon sviluppati per 3DS da Game Freak, insieme al gioco musicale HarmoKnight.

Entrambi rappresentanti risultato dell’iniziativa Gear Project di Game Freak, che ha incoraggiato i creatori a presentare idee di gioco originali durante i periodi più calmi.

Chissà se l’uscita di questo gioco servirà, in qualche modo, a far tornare in pista (ah-ah!) Game Freak. Nel frattempo continuiamo a ragionare sul paradosso di Scarlatto e Violetto.

I quali, nella loro già breve vita, sono riusciti anche a fare fuori il leggendario Ash Ketchum.