Pokémon Scarlatto e Violetto ora hanno anche “ucciso” Ash Ketchum

Non si può dire che Pokémon Scarlatto e Violetto non siano stati tra i videogiochi più chiacchierati dell’anno, e ora c’è di mezzo anche Ash Ketchum.

Il leggendario allenatore che ha rappresentato il sogno di tanti ragazzi e ragazze di tutto il mondo (con anche degli omaggi bellissimi su Amazon) è stato protagonista della serie animata di Pokémon.

Un prodotto che ha rappresentato l’ariete da sfondamento per il brand di The Pokémon Company, insieme ad altre proposte come le leggendarie carte.

E mentre Pokémon Scarlatto e Violetto sono diventati i peggiori giochi della serie secondo Metacritic, nonostante le vendite, arriva anche una cosa molto più grave.

I nuovi giochi Pokémon usciti per Nintendo Switch hanno anche eliminato, tolto di mezzo, il povero Ash Ketchum.

The Pokémon Company ha infatto detto addio ad Ash, annunciando una nuova serie animata con due nuovi protagonisti e i nuovi starter.

Eccoli qui:

La nuova serie debutterà in tutti i mercati a partire dal 2023 e vedrà alla ribalta Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i primi compagni d’avventura di Pokémon Scarlatto e Violetto, così come il Pokémon leggendario Rayquaza in versione cromatica.

Questa nuova serie farà il suo debutto alla conclusione della stagione corrente dei cartoni animati Pokémon, Esplorazioni Pokémon Super, in cui Ash Ketchum e il suo Pikachu vincono il Torneo degli Otto Professionisti del Torneo mondiale per l’incoronazione.

Dopo la vittoria storica di Ash, che al culmine della venticinquesima stagione conquista finalmente il titolo di Campione del mondo, i fan potranno celebrare il suo viaggio con una speciale raccolta di episodi a conclusione della serie Esplorazioni Pokémon Super. Questi episodi vedranno il ritorno di Pokémon e personaggi beniamini dei fan, inclusi Misty e Brock, e daranno un assaggio di ciò che il futuro ha in serbo per il più forte Allenatore del mondo in questo capitolo finale della saga di Ash e del suo Pikachu.

Questi speciali episodi celebrativi del monumentale traguardo del nostro eroe sono anche espressione della nostra gratitudine verso tutti i fan che negli anni si sono uniti al viaggio di Ash e del suo compagno Pikachu. Le aspettative dei fan non saranno disattese, perché nella nuova serie animata potranno ritrovare tutti gli elementi che rendono speciali i cartoni animati Pokémon: azione, avventura, amicizia e, naturalmente, Pokémon.

Insomma, i fan nostalgici avranno ancora un’altra cosa per odiare Scarlatto e Violetto ora. Gli stessi che, probabilmente, sperano che Game Freak possa darsi all’ippica… e lo farà.

Anche se, nel bene e nel male, i giochi Pokémon stanno trainando anche le vendite dell’industria che sono un po’ a rilento.