Pokémon Scarlatto e Violetto è il peggiore gioco della serie, per Metacritic

Pokémon Scarlatto e Violetto sta continuando a infrangere ogni record, anche se l’ultimo traguardo non è esattamente di grande prestigio: i capitoli di nona generazione sono infatti considerati i peggiori giochi mainline di sempre, stando alla media riportata dal noto aggregatore Metacritic.

Il debutto di Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon) è stato infatti accompagnato da problemi tecnici di vario genere: performance ballerine, crash improvvisi e in alcuni casi perfino bug della colonna sonora hanno minato l’esperienza di milioni di allenatori in tutto il mondo.

Problematiche evidenti agli occhi di tutti gli utenti che, inevitabilmente, hanno dominato le discussioni online e generato numerose controversie, al punto che Nintendo ha voluto scusarsi pubblicamente con tutti i fan e promettere di migliorare il prima possibile la situazione.

Pochi istanti dopo il lancio, avevamo sottolineato come i titoli siano stati considerati dalla stampa internazionale i terzi peggiori capitoli di sempre, dopo Pokémon Diamante Lucente/Perla Splendente e Smeraldo. In queste ultime ore, con l’arrivo di ulteriori recensioni, sembra però che sia stato battuto ufficialmente il “record negativo”.

La scoperta non è passata inosservata agli utenti del forum ResetEra: nel momento in cui scriviamo questo articolo, Pokémon Scarlatto ha abbassato ulteriormente la propria media a 73/100, arrivando così a “pari merito” con Diamante Lucente e Perla Splendente.

Ma è analizzando l’altra versione della nona generazione, ovvero Pokémon Violetto, che viene raggiunto ufficialmente il record negativo: la seconda variante del primo open world di Game Freak ha raggiunto, sempre nel momento in cui scriviamo questo articolo, una media di 72/100, come potete osservare voi stessi al seguente indirizzo. Ricordiamo naturalmente che stiamo parlando della media voti della stampa, escludendo qualunque considerazione arrivata dagli utenti.

Si tratta dunque di un nuovo traguardo, questa volta decisamente poco invidiabile: sebbene la casa di Kyoto abbia già rilasciato una patch correttiva, la maggior parte delle problematiche continuano a essere presenti e condizionano inevitabilmente l’esperienza di gioco.

Ovviamente, resta sempre la possibilità che la media possa cambiare con ulteriori recensioni, ma considerando che è ormai passato quasi un mese dal lancio ufficiale diventa sempre più difficile che il verdetto finale possa essere modificato.

Ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sono diventati i giochi più venduti di sempre al lancio per tutte le console, frantumando ogni possibile record con 10 milioni di copie in 3 giorni: non possiamo dunque che augurarci che presto i problemi vengano risolti e che venga fatta giustizia a quelli che, con molta probabilità, restano gli episodi più ambiziosi del franchise.