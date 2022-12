Dopo i nuovi giochi Pokémon, Game Freak si darà all’ippica, letteralmente

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno fatto venire a galla molti problemi, forse organizzativi, di Game Freak per via del risultato a livello tecnico del gioco.

Nonostante le vendite stratosferiche, bisogna dire che i nuovi giochi Pokémon non sono andati giù a molti giocatori.

Talmente tanto che Nintendo e Game Freak hanno promesso che faranno di tutto per migliorare il gioco, ben consapevoli dei problemi tecnici.

Il tutto mentre le aziende si godono il successo enorme che, stando ai numeri, è un record per tutte le produzioni Nintendo.

E se qualcuno di voi avesse augurato a Game Freak di darsi all’ippica dopo Pokémon Scarlatto e Violetto, probabilmente sarete accontentati.

Come riporta VGC, Game Freak ha registrato un marchio per quello che sembra essere un nuovo gioco basato su Pocket Card Jockey, un Solitario basato sulle corse di cavalli.

Un classico gioco del Solitario in cui, accoppiando carte ed eliminando mazzi, si farà correre un cavallo nella classica pista da corsa.

Il titolo è stato pubblicato per l’ultima volta nel 2013 su Nintendo 3DS, arrivato in Occidente tre anni dopo, e gli autori di Pokémon pare vogliano riportarlo in auge.

L’informazione arriva, infatti, dalla pubblicazione di un marchio registrato in Giappone la scorsa settimana. Una fonte su Twitter ha infatti scovato qualcosa che viene chiamato Solitaire Horse: Ride On.

In Giappone, infatti, Pocket Card Jockey era conosciuto come Solitaire Horse, e quindi è possibile che questo marchio possa rappresentare un sequel o una remastered del gioco originale.

Insomma, mentre i Pokémon in Giappone invadono anche i tombini, abbiamo qualche informazione su altri progetti che Game Freak potrebbe portare avanti nei prossimi anni.

Mentre Scarlatto e Violetto continuano a tirare fuori problemi su problemi. Stavolta anche per quanto riguarda gli scontri online che, secondo alcune rilevazioni, potrebbero essere truccati.