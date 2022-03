George R.R. Martin parla di Elden Ring e From Software: “onorato di averli conosciuti”

Come sapete, il mondo di Elden Ring è stato costruito a partire dalla creatività e dalla penna di George R.R. Martin, che ha lavorato a stretto contatto con From Software e Hidetaka Miyazaki.

L’autore che ha creato l’affascinante saga de Il Trono di Spade è stato un nome a dir poco altisonante, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei videogiochi.

Già in passato George R.R. Martin aveva commentato il suo coinvolgimento, che ha definito inevitabile nonostante non sia un fan dei videogiochi.

E pensare che non è stato l’unico nome che From Software aveva preso in considerazione all’epoca, perché un altro autore fantasy di grandissimo peso stava per scrivere Elden Ring.

A qualche giorno dal clamoroso lancio di Elden Ring, anche George R.R. Martin ha voluto commentare l’uscita del titolo di From Software, attraverso il suo blog.

Un sito che i fan dei romanzi conoscono bene, tra odio e amore, perché l’autore posta da quasi vent’anni gli aggiornamenti riguardo lo stato dei lavori delle sue produzioni.

Stavolta lo scrittore ha detto la sua sul lancio di Elden Ring, commentando anche il suo rapporto con il gioco e From Software.

Years in the making, ELDEN RING was released last week, and has been taking the gaming world by storm….https://t.co/ANCmJ3V3sQ pic.twitter.com/VMyeXOlN31 — George RR Martin (@GRRMspeaking) March 1, 2022

Martin ha condiviso alcune recensioni del gioco, precisamente quelle di Esquire, NPR e GameSpot, rimanendo anche estasiato dalle lodi sperticate dei giornalisti di tutto il mondo.

E, per quanto riguarda il suo lavoro sulla costruzione dell’ambientazione di Elden Ring, si è rivelato addirittura “onorato” di aver conosciuto il team nipponico:

«Praticamente tutto il credito va a Hidetaka Miyazaki e il suo incredibile team di game designer, che hanno lavorato su questo gioco per quasi una decade, determinati a creare il miglior videogioco di sempre. Sono onorato di averli incontrati ed aver lavorato con loro, e di aver giocato una parte, anche se piccola, nel creare questo mondo fantastico e nell’aver reso Elden Ring il grande successo che è.»

Parole che Martin non usa a sproposito effettivamente, perché Elden Ring ha raggiunto The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed è diventato uno dei migliori giochi di sempre.

Già alla fine di gennaio Martin aveva raccontato qualcosa del suo lavoro, dicendo ai giocatori di tutto il mondo quanto Elden Ring fosse cambiato nel tempo.