L’Interregno di Elden Ring è identico a Super Mario Word, nel folle confronto dei fan

Un nuovo bizzarro paragone, diventato molto popolare tra i fan in queste ultime ore, con buona probabilità vi impedirà di osservare il magnifico Interregno di Elden Ring con gli stessi occhi di una volta.

Il magnifico open world soulslike di FromSoftware (potete ancora acquistare la Launch Edition su Amazon) è stata infatti confrontata con la storica mappa di Super Mario World, presentando somiglianze che probabilmente farete fatica a dimenticare.

Come segnalato da Destructoid, le due mappe messe a confronto risultano infatti quasi identiche, stuzzicando dunque la fantasia dei fan più creativi che hanno immaginato l’Interregno essere in realtà un Regno dei Funghi decisamente alternativo.

Ma non si tratta solo di una somiglianza estetica, ma perfino a livello di gameplay: confrontando le mappe, i giocatori inizierebbero infatti nelle stesse identiche posizioni, seppur ovviamente con tutte le differenze relative ai diversi stili di gioco. Potete osservare voi stessi la somiglianza nella seguente immagine:

Curiosamente, entrambi i giochi premiano la libertà di esplorazione: se in Elden Ring questo rende possibile affrontare a proprio piacimento un mondo immenso, nel caso di Super Mario World è possibile scoprire anche un mondo segreto da affrontare.

Questa incredibile e folle somiglianza è diventata così virale che c’è anche chi ha deciso di re-immaginare il Regno dei Funghi immortalato in Super Mario World proprio come fosse l’Interregno.

La mappa del capolavoro per Super Nintendo Entertainment System è stata infatti riadattata per includere le iconiche regioni presenti in Elden Ring, rendendo ancora più inaspettate le somiglianze tra i due titoli:

Ovviamente appare molto plausibile che si tratti di una semplice coincidenza, ma ciò non fermerà ovviamente la creatività e le teorie dei fan: in ogni caso, da adesso sarà molto difficile non immaginare Super Mario vagare nell’Interregno.

Del resto, se Link si è già rivelato pronto ad affrontare questa pericolosa avventura, perché non dovrebbe essere presto raggiunto dalla più celebre mascotte Nintendo, soprattutto dopo questo incredibile paragone?

Anche se Elden Ring non è disponibile su Nintendo Switch, per i fan sarà presto disponibile una curiosa alternativa: un vero e proprio soulslike con i granchi.

In ogni caso, il capolavoro di FromSoftware continua a conquistare il pubblico: il numero di copie vendute è semplicemente impressionante.