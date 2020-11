Free guy, il film ispirato a GTA e Saints Row, è nei guai

A inizio ottobre vi abbiamo mostrato il primo trailer di un nuovo film in uscita davvero molto particolare, specie se siete amanti dei videogiochi: stiamo parlando di Free Guy – Eroe per gioco.

La pellicola, diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds (celebre per vestire i panni di Deadpool al cinema) è una commedia d’azione prodotta da Twentieth Century Studio palesemente ispirata a titoli come Grand Theft Auto o Saints Row.

Purtroppo, però, sono arrivate brutte notizie circa la data di rilascio del film: la pellicola, attesa in precedenza per l’11 dicembre prossimo, è stata rinviata da Disney a data da destinarsi. Al momento in cui scriviamo non ci sono infatti notizie in merito circa la nuova release.

La motivazione del rinvio a tempo indeterminato è ovviamente legata a doppio filo all’emergenza sanitaria mondiale, che ha costretto un numero impressionante di produzioni cinematografiche a essere “parcheggiate” in attesa di tempi migliori.

Non è da escludere neppure l’eventualità che la major decida di distribuire il film sul catalogo Disney+, sebbene è ancora troppo presto per esserne sicuri.

La trama di Free Guy – Eroe per Gioco è incentrata su un goffo impiegato di banca che scoprirà di essere ben presto un personaggio che vive all’interno di un videogioco open world chiamato Free City. L’uomo deciderà quindi di diventare “l’eroe” della propria storia in un mondo senza più limiti e barriere.

Nel cast, oltre a Reynolds, anche Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Diretto da Shawn Levy da un soggetto di Matt Lieberman e una sceneggiatura di Lieberman e Zak Penn, Free Guy – Eroe per Gioco è prodotto da Ryan Reynolds, p.g.a., Shawn Levy, p.g.a., Sarah Schechter, Greg Berlanti e Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, mentre Dan Levine e Michael Riley McGrath figurano come produttori esecutivi.

