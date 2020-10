Free Guy è il film che scimmiotta GTA 5 (e il trailer è davvero folle)

Grand Theft Auto V (o GTA 5) è un gioco che non necessita alcuna presentazione, trattandosi di uno dei giochi più celebri – e venduti – tra quelli prodotti e sviluppati da Rockstar Games.

Nonostante il mondo del cinema e delle serie TV stia ultimamente attingendo a piene mani dall’universo dei videogiochi (basti pensare al film di Uncharted, di Monster Hunter o alla serie TV di The Last of Us), nessuno ha ancora pensato di portare GTA sul grande o sul piccolo schermo.

Ora, però, qualcuno sembra essercisi quantomeno ispirato pesantemente per un nuovo (folle) lungometraggio in uscita: stiamo parlando di Free Guy – Eroe per gioco, pellicola diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds (Deadpool), una commedia d’azione prodotta da Twentieth Century Studio.

Poco sotto, trovate l’esilarante secondo trailer in italiano del film:

La trama di Free Guy – Eroe per Gioco è incentrata su un goffo impiegato di banca che scoprirà di essere ben presto un personaggio che vive all’interno di un videogioco open world chiamato Free City.

L’uomo deciderà quindi di diventare “l’eroe” della propria storia in un mondo senza più limiti e barriere (cercando allo stesso tempo di salvare il mondo). Nel cast, oltre a Ryan Reynolds, anche Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Diretto da Shawn Levy da un soggetto di Matt Lieberman e una sceneggiatura di Lieberman e Zak Penn, Free Guy – Eroe per Gioco è prodotto da Ryan Reynolds, p.g.a., Shawn Levy, p.g.a., Sarah Schechter, Greg Berlanti e Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, mentre Dan Levine e Michael Riley McGrath figurano come produttori esecutivi.

Il film non dispone al momento di una data di uscita nelle sale (con molta probabilità anche per via dell’emergenza sanitaria in corso).

Sempre parlando di “cloni di GTA”, avete già avuto modo di vedere il trailer di 171, ossia il Grand Theft Auto ambientato in Brasile? E che Leslie Benzies, papà del franchise di GTA, è al lavoro con uno studio a Edimburgo su un oper world chiamato Everywhere?