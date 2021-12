Fortnite Capitolo 3, un leak svela un assaggio della nuova mappa

Fortnite si prepara alla nuova, grande rivoluzione, visto che Epic Games si sta preparando a celebrare un evento che darà il via al Capitolo 3 del battle royale noto in tutto il mondo.

Il più famoso titolo di battaglia reale è un fenomeno senza eguali, in grado di appassionare giocatori di ogni casta sociale ed età, e che ora si prepara a fare un ulteriore salto di qualità.

Del resto, nelle ultime settimane gli update non sono di certo mancati, incluso il fatto che un’indiscrezione potrebbe aver svelato l’arrivo di The Rock, il celebre attore hollywoodiano, proprio all’interno del battle royale.

Senza contare che proprio nelle scorse ore è emerso un leak che avrebbe mostrato in anteprima l’intro del Capitolo 3, a cui ora si aggiunge un’altra fuga di informazioni davvero molto gustosa per ogni fan che si rispetti.

Come riportato da DualShockers, a pochi giorni dal lancio della nuova stagione di Fortnite, TweaBR – uno dei principali leaker presenti nella community del gioco – ha rivelato alcune informazioni sui prossimi POI della nuova mappa di gioco.

Secondo la fuga di notizie, Paradise Palms e Desert sarebbero in arrivo nel prossimo aggiornamento. Se siete giocatori di Fortnite dall’alba dei tempi, potreste avere familiarità con queste due location.

Paradise Palms faceva infatti parte del Capitolo 1, ed era una città nella zona del deserto. Considerando che Paradise Palms sta effettivamente tornando sulle scene, ha senso quindi che faccia capolino anche l’area nota come Desert.

Poco sotto, un tweet che lascia ben poco spazio all’immaginazione:

Here's a normal Image of the video! pic.twitter.com/xCPuPsfKDJ — Twea – Fortnite Leaks (@TweaBR) December 2, 2021

Avete letto anche che un altro crossover davvero da non perdere con League of Legends è stato annunciato solo pochi giorni fa, tanto che i dettagli del caso lasciano davvero ben sperare.

Ma non solo: anche un altro celebre eroe Marvel potrebbe fare presto entrare a far parte della partita, grazie a un’indiscrezione molto ma molto interessante che se confermata manderà davvero in estasi i fan.