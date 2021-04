Batman/Fortnite Punto Zero, già si parla del sequel

La serie a fumetti Batman Fortnite Punto Zero, proposta in edizione limitata, sta letteralmente andando a ruba sia tra gli avidi lettori di fumetti DC sia tra coloro che proprio non riescono a fare a meno del celebre battle royale di Epic Games.

L’opera Panini si è infatti rivelata un successo, tanto che ora il team autore del fumetto originale sta già discutendo i dettagli relativi a un eventuale sequel.

Il comic segue un improbabile crossover tra Batman e altri personaggi DC Comics con il mondo del battle boyale di Fortnite e, come i fan hanno già avuto modo di vedere, ciò si traduce in alcuni bizzarri team-up.

Non solo il Cavaliere Oscuro, ma anche Catwoman, Harley Quinn e Deathstroke avranno il loro spazio all’interno della storia, sebbene molti personaggi DC Comics potrebbero in futuro entrare a far parte del mondo di Fortnite.

Durante una recente conferenza stampa a cui ha partecipato ComicBook.com, lo scrittore di Zero Point Christos Gage e l’artista Reilly Brown hanno parlato dell’eventualità di realizzare altri crossover DC Comics/Fortnite.

«Sicuramente, li farei», ha rivelato Gage. «Ci sono tanti personaggi che potrebbero dare vita a una buona storia. Penso a personaggi stravaganti come Plastic Man, per esempio. Sarebbe perfetto. Si adatterebbe alla perfezione. E poi, che ne dite di The Spectre? […] È divertente vedere la reazione di ogni singolo personaggio al mondo di gioco e viceversa. Non mi stancherei mai di farlo.»

Per Brown, il divertimento potrebbe nascere anche esplorando i personaggi nati all’interno dell’universo di Fortnite, qualcosa che Zero Point toccherà in qualche modo.

«Penso che sarebbe molto divertente non solo trattare i personaggi DC che interagiscono con il mondo di Fortnite, ma anche esplorare alcuni dei personaggi di Fortnite presi singolarmente», ha aggiunto Brown. «Ci sono così tanti fantastici design e concept tra gli eroi del battle royale che mi piacerebbe esplorarne alcuni.»

Ricordiamo che Batman Fortnite Punto Zero è composta da sei volumi, nel quale il detective di Gotham si ritrova trascinato, da una fenditura misteriosa, nel mondo di Fortnite. Privo di memoria, sarà chiamato a fronteggiare una nuova minaccia.