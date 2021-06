Fortnite accoglierà due big del calcio (per EURO 2021)

La Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 porterà ai giocatori del battle royale una valanga di novità, skin speciali e molto altro.

Considerando il successo sempre crescente del franchise targato Epic Games, sembra proprio che le novità siano destinate ad essere annunciate giorno dopo giorno, a cadenza regolare.

Se ieri vi abbiamo infatti rivelato dei big in arrivo, ora è il turno di un’altra sorpresa che farà la gioia degli appassionati del battle royale ma anche del gioco del calcio.

I due campioni Harry Kane e Marco Reus si uniranno infatti alla nuova squadra Serie Icone.

La coppia di calciatori sarà infatti disponibile a partire dalle 02:00 ora italiana del 12 giugno 2021: la loro skin sarà disponibile come in bundle o acquistabile singolarmente.

The Icon Series kicks into full gear with two of soccer’s finest. @HKane and @woodyinho are coming to the Island.

Read to see when these two stars are arriving and get some details on the Fortnite UEFA EURO 2020 Cup where cash prizes are on the line.https://t.co/RkI3SN6yVt

— Fortnite (@FortniteGame) June 9, 2021