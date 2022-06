Fortnite sta per cambiare, anche e soprattutto il modo di giocare

Fortnite continua a a vivere un momento particolarmente florido, grazie a una serie di novità rilasciate a cadenza regolare da Epic Games, a cui ora se ne sta per aggiungere un’altra davvero di peso.

Non è di certo la prima volta che il battle royale più famoso di tutti i tempi (che spopola anche su Amazon con un bel po’ di offerte speciali) riceve novità importanti, ma questa volta si tratta di una feature in grado di cambiare quasi completamente il modo di giocare.

Proprio oggi Fortnite ha dato il benvenuto al suo Spider-Man esclusivo, una versione in grado di fare impallidire tante edizioni dell’Arrampicamuri uscite nel corso degli anni.

Ora, come riportato anche da My Nintendo News, sembra infatti che sia in dirittura d’arrivo nientemeno che una visuale in prima persona.

Oggi, infatti, è stato rivelato che Epic Games starebbe lavorando alla sperimentazione di una modalità in prima persona – o in soggettiva – per il suo popolare gioco free-to-play.

Attualmente tutte le modalità di Fortnite sono impostate con una prospettiva in terza persona, ma una nuova modalità in prima persona potrebbe imporsi come valida alternativa alla modalità predefinita classica.

La notizia è stata messa in circolazione anche dal noto insider HYPEX, cosa questa che ne accresce la veridicità.

FIRST PERSON CAMERA IN FORTNITE This update Epic began working on some stuff about first person camera mode but there's no other info about it at the moment as it looks like it's still in early development. Would work REALLY well for the Zero Build Modes pic.twitter.com/PIRRmdLyp0 — HYPEX (@HYPEX) June 7, 2022

«In questo aggiornamento Epic ha iniziato a lavorare su alcune cose riguardanti la telecamera in prima persona, ma al momento non ci sono altre informazioni in merito perché sembra che sia ancora in fase di sviluppo iniziale. Funzionerebbe davvero bene per le modalità Zero Build», si legge nel post.

Ricordiamo che di recente Fortnite ha detto sì a un crossover che lo vedeva affiancato al vero e proprio Re dei picchiaduro.

Ma non solo: in un prossimo aggiornamento di Fortnite, il battle royale vi permetterà di usare Unreal Engine 5 in maniera gratuita, grazie a un editor.