Fortnite dà il benvenuto a una star di Hollywood (in versione anni ’90)

Fortnite è diventato un fenomeno globale e sono molte le star (del mondo reale e non) che hanno fatto il loro debutto nel battle royale.

L’ultima new entry nel prodotto firmato Epic Games è Will Smith, star di Hollywood che non necessita di ulteriori presentazioni.

Il gioco ha accolto tanti personaggi dagli universi narrativi più disparati, l’ultimo dei quali è Wonder Woman, amata supereroina della scuderia DC Comics.

Tra le novità degli ultimi giorni è impossibile non citare il ritorno di Master Chief, l’iconico protagonista della serie Halo tornato al centro della scena in seguito all’annuncio della data di uscita di Halo Infinite.

La “versione” di Will Smith che sarà possibile ottenere nel Capitolo 2 della Stagione 7 è quella del poliziotto Mike Lowrey vista nella serie Bad Boys.

La scelta può sorprendere se si pensa che il personaggio è uno dei pochi, tra quelli interpretati dall’attore statunitense, a non combattere gli alieni, protagonisti del capitolo tuttora in corso nel battle royale.

Il personaggio di Will Smith/Mike Lowrey è disponibile al costo di 1500 V-Buck e oltre a includere la skin del protagonista di Bad Boys sarà accompagnato da una sacca a tema.

L’arma invece sarà venduta a parte a un prezzo di 500 V-Buck, portando il prezzo di tutto il pacchetto a un totale di 2000 V-Buck (via PCGamesN).

Oltre agli avversari alieni, nel Capitolo 2 della Stagione 7 di Fortnite sono stati inclusi tanti altri personaggi come Rick & Morty, la già citata Wonder Woman, Superman e Gamora.

Se siete fan di Will Smith e della trilogia di Bad Boys non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di giocare con un iconico personaggio del cinema action degli anni ’90.

Nel battle royale non ci sono solo armi e azione, ma c’è anche spazio per iniziative educative, come quella che ha visto protagonista Martin Luther King Jr..

Se la musica vi ha sempre interessato più del cinema, questa nuova skin a tema potrebbe interessarvi (a patto che apprezziate il genere proposto dal performer).

Tra le ultime novità introdotte in Fortnite c’è anche la modalità Impostori e, com’era lecito aspettarsi, Among Us non l’ha presa esattamente benissimo.