Un cambiamento rivoluzionario di Fortnite potrebbe essere definitivo

Fortnite ha da poco dato il benvenuto alla Stagione 2 del Capitolo 3, mettendo in campo una mossa che poteva considerarsi rischiosa e anche un po’ azzardata.

Nel nuovo aggiornamento, il famoso battle royale ha dovuto rinunciare a una delle feature più importanti, su cui si fondava gran parte del gameplay del titolo.

I giocatori, infatti, hanno dovuto imparare in fretta a fare i conti con l’assenza delle costruzioni, che però viene giustificata con delle ragioni di trama.

La mancanza della possibilità di costruire è controbilanciata dall’introduzione di tanti nuovi personaggi, tra cui uno in particolare, che dovrebbero aiutare i giocatori nelle situazioni più difficili.

Molti utenti, tuttavia, si sono chiesti quanto durerà questa nuova situazione all’interno di Fortnite, e per quanto ancora dovranno rinunciare alle strutture, per molti fondamentali.

Sembra però che tale modalità possa diventare permanente, dando quindi ai giocatori la possibilità di continuare a divertirti con il battle royale senza dover per forza entrare in contatto con la dinamica in questione.

Secondo un leak, in futuro potrebbe essere introdotta una modalità “No Building“, in cui si farà per sempre a meno delle costruzioni.

Come comunicato da un dataminer con un post su Twitter, attualmente nel gioco è presente una funzione a tempo limitato che dà la possibilità ai giocatori di entrare in coda per il matchmaking con l’opportunità di costruire non attiva.

The 'No Builds' LTM that will be available after 8 days will be called 'Solo – No Build Battle Royale'.

there's other versions of It too but I took this one to show you the name of It! pic.twitter.com/7jHbZjZBUY

— Twea – Fortnite Leaks (@TweaBR) March 21, 2022