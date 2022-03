Fortnite, da domani torna una feature data per spacciata

Fortnite continua la sua inarrestabile corsa, in un 2022 davvero ricco di contenuti e novità, a cui ora se ne aggiungerà un’altra attesa – pare – durante la giornata di domani.

Non è la prima volta che il battle royale di Epic introduce bonus di peso, sebbene quello atteso nelle prossime ore è più che altro un gradito ritorno.

La mancanza della possibilità di costruire era infatti ormai stata data per certa nelle scorse ore, sebbene a quanto pare c’è stato il colpo di scena.

Se Epic sembrava essere a pronta a rinunciare, almeno temporaneamente, alla feature più importante del titolo, già da domani le cose sono destinate a cambiare.

Come riportato anche da The Gamer, il portale Fortnite News ha reso noto in anteprima che il ritorno delle costruzioni è ormai prossimo, ma con tante novità.

Difatti, i giocatori che effettivamente preferiscono Fortnite senza la possibilità di costruire, sembra proprio che una modalità ad hoc possa vedere la luce a breve.

Alcune schermate suggerirebbero infatti l’inclusione di “opzioni di costruzione” da disabilitare o abilitare, ancora non disponibile al momento in cui scriviamo.

Poco più in basso trovate il tweet di Fortnite News che confermerebbe la notizia e i cambiamenti imminenti.

Building will return in core modes tomorrow. #Fortnite pic.twitter.com/ovDYQnFKiM — Fortnite News (@FortniteBR) March 28, 2022

Non ci resta quindi che attendere le novità relative alle costruzioni in arrivo – pare – durante la giornata di domani, martedì 29 marzo 2022. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, di recente è entrato a far parte della famiglia di Fortnite anche uno dei protagonisti più amati in assoluto del mondo dei videogiochi.

Ma non solo: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha costretto gli sviluppatori di Epic a prendere seri provvedimenti nei confronti di alcuni giocatori professionisti.